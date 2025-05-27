Посевной календарь на июнь: когда сажать, а когда ждать
Киев • УНН
В июне важно придерживаться посевного календаря, учитывая фазы Луны. Лучшее время для корнеплодов – с 13 по 28 июня, а в дни смены фаз лучше воздержаться от посадок.
Планируете сеять и сажать огород в июне? УНН собрал подсказки по лучшим дням посадки в первый месяц лета и в какие даты лучше не идти на грядки.
Детали
В июне продолжаются посадки и начинается уход за растениями, которые взошли. Следует придерживаться определенных дат, чтобы не упустить благоприятные дни и не навредить всходам в неподходящие фазы Луны.
С 13 июня до 28 июня - лучшее время для работы с корнеплодами, картофелем и сидератами. А вот в дни смены фаз (13, 21 и 28 июня) посадками лучше не заниматься. Это период нестабильной энергетики для растений.
Огородный календарь на июнь по дням
- 01-05.06 - выполоска, замена мульчи, рыхление, контроль сорняков;
- 06-10.06 - подкормка настоем крапивы, прививки плодовых деревьев;
- 11-15. 06 - обработка от вредителей, подвязка томатов, уход за кустами;
- 16-20.06 - уход за зеленью, прореживание всходов, поливы с подкормкой;
- 21-25.06 - кошение сидератов, подсев пряностей, обрезка кустов;
- 26-30.06 - подготовка под повторные посадки, затенение культур.
Благоприятные дни для посадки
- 01 и 02 июня - огурцы, кабачки, зелень;
- 03-05 июня - лук, редис, морковь;
- 6-9 июня - томаты, перец, баклажаны;
- 10-12 июня - фасоль, горох, цветы;
- 14-16 июня - картофель, свекла;
- 17-20 июня - капуста, зелень, салаты;
- 22-25 июня - пряные травы, сидераты;
- 29-30 июня - тыква, кабачки, поздние культуры.
Неблагоприятные дни
13 июня - полнолуние: растения уязвимы, любые манипуляции во вред.
21 июня - последняя четверть: в это время лучше заняться прополкой и рыхлением, но не сеять.
28 июня - новолуние: подходящий день для подготовки почвы, но не для посадок.
После 20 июня можно высаживать позднюю капусту и повторно - укроп, салат, редис. В этот период также рекомендуется замульчировать грядки и поливать овощи, это избавит от пересыхания.
В жаркие дни нужно притенять зелень и рассаду, используя спанбонд, светлую ткань или марлю.
Какие особенности нужно учитывать во время огородных работ в июне:
- продолжается посев основных и повторных культур: зелень, корнеплоды, фасоль, капуста, тыквенные;
- после полнолуния и до новолуния - лучшее время для корнеплодов и всего, что развивается под землей;
- до полнолуния хорошо сеять томаты, цветы, фасоль, листовые культуры;
- в полнолуние и новолуние посадки и пересадки не проводят.
Если придерживаться календаря рекомендованных работ на огороде, можно получить лучший результат урожая.
Напомним
Во время весенней посевной в Украине засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, или 56,1% от запланированных площадей.