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Посевной календарь на июнь: когда сажать, а когда ждать

Киев • УНН

 • 978 просмотра

В июне важно придерживаться посевного календаря, учитывая фазы Луны. Лучшее время для корнеплодов – с 13 по 28 июня, а в дни смены фаз лучше воздержаться от посадок.

Посевной календарь на июнь: когда сажать, а когда ждать

Планируете сеять и сажать огород в июне? УНН собрал подсказки по лучшим дням посадки в первый месяц лета и в какие даты лучше не идти на грядки.

Детали

В июне продолжаются посадки и начинается уход за растениями, которые взошли. Следует придерживаться определенных дат, чтобы не упустить благоприятные дни и не навредить всходам в неподходящие фазы Луны.

С 13 июня до 28 июня - лучшее время для работы с корнеплодами, картофелем и сидератами. А вот в дни смены фаз (13, 21 и 28 июня) посадками лучше не заниматься. Это период нестабильной энергетики для растений.

Огородный календарь на июнь по дням

  • 01-05.06 - выполоска, замена мульчи, рыхление, контроль сорняков;
    • 06-10.06 - подкормка настоем крапивы, прививки плодовых деревьев;
      • 11-15. 06 - обработка от вредителей, подвязка томатов, уход за кустами;
        • 16-20.06 - уход за зеленью, прореживание всходов, поливы с подкормкой;
          • 21-25.06 - кошение сидератов, подсев пряностей, обрезка кустов;
            • 26-30.06 - подготовка под повторные посадки, затенение культур.

              Благоприятные дни для посадки

              • 01 и 02 июня - огурцы, кабачки, зелень;
                • 03-05 июня - лук, редис, морковь;
                  • 6-9 июня - томаты, перец, баклажаны;
                    • 10-12 июня - фасоль, горох, цветы;
                      • 14-16 июня - картофель, свекла;
                        • 17-20 июня - капуста, зелень, салаты;
                          • 22-25 июня - пряные травы, сидераты;
                            • 29-30 июня - тыква, кабачки, поздние культуры.

                              Неблагоприятные дни

                              13 июня - полнолуние: растения уязвимы, любые манипуляции во вред.

                              21 июня - последняя четверть: в это время лучше заняться прополкой и рыхлением, но не сеять.

                              28 июня - новолуние: подходящий день для подготовки почвы, но не для посадок.

                              После 20 июня можно высаживать позднюю капусту и повторно - укроп, салат, редис. В этот период также рекомендуется замульчировать грядки и поливать овощи, это избавит от пересыхания.

                              В жаркие дни нужно притенять зелень и рассаду, используя спанбонд, светлую ткань или марлю.

                              Какие особенности нужно учитывать во время огородных работ в июне:

                              • продолжается посев основных и повторных культур: зелень, корнеплоды, фасоль, капуста, тыквенные;
                                • после полнолуния и до новолуния - лучшее время для корнеплодов и всего, что развивается под землей;
                                  • до полнолуния хорошо сеять томаты, цветы, фасоль, листовые культуры;
                                    • в полнолуние и новолуние посадки и пересадки не проводят.

                                      Если придерживаться календаря рекомендованных работ на огороде, можно получить лучший результат урожая.

                                      Напомним

                                      Во время весенней посевной в Украине засеяли уже 3,2 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, или 56,1% от запланированных площадей.

                                      Яна Соколовская

                                      Яна Соколовская

                                      АгроновостиЛайфхак
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