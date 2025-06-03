Сезонные овощи и фрукты, которые созревают в июне и что из них приготовить
Киев • УНН
В июне созревают разнообразные овощи и фрукты, такие как клубника, черешня, молодой картофель, кабачки и другие. Из них можно приготовить легкие салаты, тушеную капусту, оладьи и десерты.
Июнь – сезон ярких, свежих и разнообразных овощей с фруктами. Они не только вкусные, но и полезные. Как выжать максимум витаминов и минералов из них и какие блюда можно приготовить – рассказывает журналистка УНН.
Перечень сезонных овощей
К овощам, которые созревают в июне, относят:
- зелень: салат-латук, шпинат, щавель, руккола, укроп, петрушка;
- редис;
- молодая капуста;
- молодой картофель;
- огурцы;
- помидоры (ранние сорта);
- зеленый лук;
- горох зеленый;
- кабачки.
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Список сезонных фруктов и ягод
В июне созревают такие фрукты и ягоды:
- клубника;
- ревень;
- черешня;
- малина;
- смородина;
- крыжовник;
- абрикосы.
Варианты блюд из сезонных овощей и фруктов
1. Легкий салат из помидоров, огурцов и зелени
Ингредиенты: помидоры – 2–3 шт., огурцы – 2 шт., зелень (петрушка, укроп или кинза, лук зеленый – по вкусу), соль, специи, масло (по желанию).
Приготовление:
Овощи с зеленью измельчить, добавить соль, специи и масло.
2. Капуста тушеная
Ингредиенты: молодая капуста – средний кочан (примерно 1 кг), морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., помидоры – 2 шт. (или 2 ст. л. томатной пасты - по вкусу), масло подсолнечное – 2–3 ст. л., соль, перец, специи – по вкусу, зелень, вода 100–150 мл.
Приготовление:
Нашинковать капусту тонкой соломкой, морковь натереть на терке, лук нарезать кубиками, помидоры обдать кипятком, снять кожицу и нарезать мелко (или использовать томатную пасту). Обжарить лук с морковью до золотистости, протушить 3-4 минуты, добавить капусту и пожарить массу в течение 5-7 минут. Добавить капусту, воду, помидоры или томатную пасту, тушить 20-30 минут, периодически помешивая.
После готовности добавить зелень и сахар по вкусу.
3. Салат с зеленым луком и редисом
Ингредиенты: Редис – 200 г, зеленый лук – 1 пучок, Вареное яйцо – 2 шт (по желанию), сметана или майонез – 2–3 ст. л., соль, перец, другая зелень - по вкусу.
Приготовление:
Редис тщательно помыть и нарезать тонкими полукольцами. Измельчить зеленый лук нарезать мелко. Нарезать кубиками вареные яйца. Перемешать. Заправить сметаной или майонезом, посолить и добавить специи по вкусу.
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4. Запеченный молодой картофель
Ингредиенты: молодой картофель – 1 кг, масло – 3–4 ст. л., чеснок – 3–4 зубчика (или по вкусу), соль, специи – по вкусу, свежая зелень.
Приготовление:
Вымыть картофель, при необходимости поскрести кожуру, пополам или на четвертинки. Для заправки смешать масло, измельченный чеснок, соль, перец, специи. Обвалять картофель в заправке, чтобы каждый кусок был равномерно покрыт. Выложить на противень в один слой, предварительно можно застелить пергаментом или фольгой. Запекать в разогретой духовке до 200°C на 30–40 мин. Готовый картофель посыпать свежей зеленью перед подачей.
5. Кабачковые оладьи
Ингредиенты: кабачки – 2 средних (примерно 500–600 г); яйца – 2 шт., мука – 3–5 ст. л., соль, специи по вкусу, зелень - по желанию.
Приготовление:
Натереть кабачки на терке, посолить и оставить на 10 мин. Отжать лишний сок. Добавить к кабачкам яйца, муку, специи и зелень. Перемешать до консистенции густой сметаны. На разогретую сковороду выкладывать тесто ложкой, формируя небольшие оладьи. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон (примерно по 2–3 мин на сторону).
6. Клубничный десерт со сметаной или йогуртом
Ингредиенты: клубника – 300–400 г, сахар, мед или сахарозаменитель – по вкусу (1–2 ч. л.), сметана или греческий йогурт – 150–200 г.
Приготовление: помыть клубнику, удалить хвостики, нарезать ягоды в произвольной форме, смешать со сметаной или йогуртом, добавить сахар или мед по вкусу. Перемешать.
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