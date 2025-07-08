Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля

Во вторник, 8 июля, в Украине ожидается жаркая погода, в некоторых регионах пройдут дожди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в западных областях будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди, температура днем 26-31°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в Житомирской, Винницкой и Киевской областях днем местами кратковременный дождь, гроза; днем сильная жара 35-39°, в северных и Винницкой областях 29-34°. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с - говорится в сообщении.

В Киеве и области во вторник будет облачно с прояснениями, днем будет дождливо. Температура воздуха - 31-33°.

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