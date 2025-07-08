Всемирный день разоблачения и День борьбы с аллергией: что еще отмечают 8 июля

Сегодня, 8 июля, отмечается Всемирный день разоблачения, а также Всемирный день борьбы с аллергией. Также христиане чтят память святого великомученика Прокопия, пишет УНН.

Всемирный день разоблачения

Инициатором создания Дня разоблачения в 2005 году стал астролог и автор Роб Брезсни. Его целью было побудить общественность к разоблачению и корректировке ложной информации, которая пронизывает нашу повседневную жизнь. Этот день призван очистить информационное пространство и способствовать правдивости, разоблачая мифы.

Всемирный день борьбы с аллергией

Впервые понятие "аллергия" появилось в 1906 году благодаря австрийскому врачу Пирке. ВОЗ сообщает, что аллергия распространяется очень стремительно. Еще в начале XXI века от этой болезни страдал каждый десятый взрослый житель планеты и каждый четвертый ребенок. В 2021 году от аллергии страдает каждый третий житель планеты.

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Всемирный день борьбы с пищевой аллергией

Более 200 продуктов питания были определены как потенциальные аллергены. ВОЗ недавно спрогнозировала, что к 2050 году половина населения планеты будет страдать от того или иного вида аллергии. Одной из основных причин пищевой аллергии является проницаемость кишечника, когда слизистая оболочка кишечника изменяется из-за дисбактериоза или воспаления. Иммунная система распознает эти макромолекулы и вырабатывает против них антитела. Это приводит к аллергической реакции на определенные пищевые молекулы.

День бодиарта

Бодиарт – искусство росписи обнаженного или практически обнаженного человеческого тела. Основатель и промоутер этого праздника – художник из Нью-Йорка Энди Голуб. Энди впервые публично разрисовал людей на своем некоммерческом мероприятии на улице Нью-Йорка в 2007 году. Для этого были приглашены модели в стрингах, а уже в 2011 участвовали полностью обнаженные модели.

Память святого великомученика Прокопия

Святой Прокопий принял мученическую смерть за Христа во время так называемых Диоклетиановых гонений, организованных великим, мудрым и при этом жестоким императором Диоклетианом. Прокопия казнили в Кесарии Палестинской, отрубив голову за отказ поклониться языческим идолам.

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