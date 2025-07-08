Всесвітній день викриття та День боротьби з алергією: що ще відзначають 8 липня

Сьогодні, 8 липня, відзначається Всесвітній день викриття, а також Всесвітній день з алергією. Також християни вшановують пам'ять святого великомученика Прокопія, пише УНН.

Всесвітній день викриття

Ініціатором створення Дня викриття у 2005 році став астролог та автор Роб Брезсні. Його метою було спонукати громадськість до викриття та коригування неправдивої інформації, яка пронизує наше повсякденне життя. Цей день покликаний очистити інформаційний простір та сприяти правдивості, викриваючи міфи.

Всесвітній день боротьби з алергією

Вперше поняття "алергія" з’явилося у 1906 році завдяки австрійському лікарю Пірке. ВООЗ повідомляє, що алергія розповсюджується дуже стрімко. Ще на початку XXI сторіччя від цієї хвороби страждав кожний десятий дорослий мешканець планети та кожна четверта дитина. У 2021 році від алергії страждає кожен третій мешканець планети.

Зливи та спека: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 8 липня

Всесвітній день боротьби з харчовою алергією

Понад 200 продуктів харчування були визначені як потенційні алергени. ВООЗ нещодавно спрогнозувала, що до 2050 року половина населення планети буде страждати від того чи іншого виду алергії. Однією з основних причин харчової алергії є проникність кишківника, коли слизова оболонка кишечника змінюється через дисбактеріоз або запалення. Імунна система розпізнає ці макромолекули і виробляє проти них антитіла. Це призводить до алергічної реакції на певні харчові молекули.

День бодіарту

Бодіарт – мистецтво розпису оголеного або практично оголеного людського тіла. Засновник та промоутер цього свята – художник з Нью-Йорку Енді Голуб. Енді вперше публічно розмалював людей на своєму некомерційному заході на вулиці Нью-Йорку у 2007 році. Для цього були запрошені моделі у стрінгах, а вже у 2011 брали участь цілком оголені моделі.

Спомин святого великомученика Прокопія

Святий Прокопій прийняв мученицьку смерть за Христа під час так званих Діоклетіанових гонінь, організованих великим, мудрим і при цьому жорстоким імператором Діоклетіаном. Прокопія стратили у Кесарії Палестинській, відрубавши голову за відмову поклонитися язичницьким ідолам.

Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку