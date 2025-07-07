Зливи та спека: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 8 липня

У вівторок, 8 липня, у низці областей України переважатиме спекотна погода. Проте у деяких регіонах можливі грозові дощі. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.

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Температура повітря впродовж дня становитиме +30+33 градуси, як сонце сильніше блисне - місцями на півдні та у центрі +34+36 градусів! Переважно домінуватиме суха погода.

Проте, циклон Gabriel, разом із атмосферними фронтами зумовить у західних областях грозові дощі. Дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини - повідомила Діденко.

У Києві 8-го липня буде спекотно, +31+33 градуси.

Полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ з грозою.

Враховуючи силону спеку, температурні контрасти на висотах - часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу із шквалом. Обережно - попередила синоптикиня.

Спека 9-го липня послабне в західних областях України.

Україну накриє аномальна спека до +36 градусів