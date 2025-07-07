Зливи та спека: Наталка Діденко поділилася прогнозом погоди на 8 липня
Київ • УНН
8 липня в Україні очікується спекотна погода до +36 градусів, проте циклон Gabriel принесе грозові дощі на захід, північ, Вінниччину та Черкащину. У Києві також можливий дощ з грозою ввечері.
У вівторок, 8 липня, у низці областей України переважатиме спекотна погода. Проте у деяких регіонах можливі грозові дощі. Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, пише УНН.
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Температура повітря впродовж дня становитиме +30+33 градуси, як сонце сильніше блисне - місцями на півдні та у центрі +34+36 градусів! Переважно домінуватиме суха погода.
Проте, циклон Gabriel, разом із атмосферними фронтами зумовить у західних областях грозові дощі. Дощі з грозами вдень чи ввечері дійдуть до північних областей, Вінниччини, Черкащини
У Києві 8-го липня буде спекотно, +31+33 градуси.
Полегшення від спеки може принести вже ввечері у вівторок дощ з грозою.
Враховуючи силону спеку, температурні контрасти на висотах - часом дощ за лічені хвилини може перейти у сильну зливу із шквалом. Обережно
Спека 9-го липня послабне в західних областях України.
Україну накриє аномальна спека до +36 градусів07.07.25, 06:41 • 15142 перегляди