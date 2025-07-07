Україну накриє аномальна спека до +36 градусів
Київ • УНН
7 липня в Україні очікується сильна спека до +36°С, лише на заході, Вінниччині та Житомирщині можливі короткочасні дощі та грози. У Києві температура сягне +33°С без опадів.
У понеділок, 7 липня, в Україні буде спекотно. Синоптики прогнозують температуру повітря в деяких областях понад 36 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Деталі
За прогнозами Укргідрометцентру, 7 липня, по всій території України очікується сильна спека. Попри це, у понеділок по всій території країни буде мінлива хмарність.
Початок тижня розпочнеться без опадів, лише в західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень короткочасний дощ, місцями гроза.
Вітер буде південний, південно-східний, у межах 7-12 м/с.
У понеділок, 7 липня, температура вдень буде доволі спекотно — +30...+34 °С, місцями сильна спека — +35...+36 °С.
У Києві понеділок буде зі спекою до +33 °С. Без опадів, сонячно.
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