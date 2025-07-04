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Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
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Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення
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Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення

Київ • УНН

 • 4126 перегляди

Кандидат медичних наук Валентина Корнєва пояснила, що вживання крижаної води в спеку може спричинити серйозні захворювання горла та нервової системи. Вона рекомендує пити воду кімнатної температури або теплий чай для ефективного втамування спраги.

Чи можна пити крижану воду в сильну спеку: лікарка дала пояснення

В Україну вже по справжньому завітало довгоочікуване літо зі своїм традиційним супутником – спекою. У багатьох українців спокуса вгамувати спрагу холодним напоєм прямісінько з морозильника може виявитися надто великою. Про те, чи варто піддаватися такому бажанню кореспонденту УНН пояснила кандидат медичних наук Валентина Корнєва.

Холодна вода у спекотну погоду

Всім нам важко, коли спекотно. Зрозуміло, що хочеться чогось холодненького, щоб трошки себе освіжити. Але це дуже шкідливо, а для дітей навіть небезпечно для здоров'я. Різкий перепад температури може пошкодити горло. Там знаходиться багато рецепторів, різноманітних вузлів, які відповідають, так би мовити, за охорону нашого організму від таких різких перепадів температур

- пояснила Корнєва.

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Лікарка пояснила, що вживання у спеку холодної води може призвести до низки серйозних захворювань, які зазвичай асоціюють з холодною порою року.

"Перепад температури може призвести до запалення горла. Це може бути і ангіна, навіть гнійна ангіна, яка може призвести до важких у дітей, та і в дорослих, ускладнень, навіть на серце. Це також може призвести до ураження трійчастого нерва, яка саме виникає від різких перепадів температур. Людина відчуває гострий біль в обличчі. Якщо буде уражено і лицьовий нерв, то обличчя може перекоситись. Ці стани лікуються дуже довго", - зазначила Корнєва.

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Холодна вода не полегшує спрагу

Також експертка розвінчала міф про те, що холодна вода швидше полегшить спрагу. За її словами. Важливою є не температура рідини, яку ми вживаємо, сам факт того, що ми п'ємо і таким чином наповнюємо організм водою.

"Ефекту від холодної води ви не відчуєте. Ефект настає не через поглинання холодної води, а від поглинання рідини. Вода має бути кімнатної температури, якщо вже вам так хочеться охолонутися. Якщо організм розпашів, то вона і без того вам здаватиметься холодною. Ніяких напоїв не можна вживати холодними, одразу з холодильника. Зараз солодку газовану воду дуже люблять, соки різні. Але такого треба уникати, особливо дітям", - порадила лікарка.

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Чим вгамувати спрагу у спекотну погоду

"Як я вже сказала – це вода кімнатної температури. Якщо у вас все в порядку зі шлунком, то можна пити і газовану воду, але в кого є проблеми зі шлунком, то краще воду без газу, оскільки газ дуже подразнює шлунок. Чай, але не міцний, бо у спекотну погоду від нього тиск може підвищуватися. Я раджу неміцний чай, чорний або зелений, з лимоном. Він освіжає і пригнічує відчуття спраги", - підкреслила Корнєва.

Вона також навела приклад деяких народів, які живу у більш спекотних країн і зазвичай вгамовують спрагу за допомогою теплого. Таким чином вони охолоджують свої організми через процес виділення поту.

Як теплий чай врятує від спеки

"Мешканці спекотних країн – туркмени, узбеки – часто п'ють чай, причому теплий. Теплий чай провокує потовиділення і це дуже охолоджує організм. Коли організм виділяє піт, то настає охолодження, стає значно легше", - пояснила Корнєва.

При цьому лікарка підкреслила, що для нашої країни такий звичай не притаманний і сказала, що українцям вживати у спеку теплий час можна більше заради експерименту – можливо комусь такий спосіб вгамування спраги підійде.

"Я не раджу пити гарячий чай, це не притаманно для нас, але гадаю, що можна спробувати – випийте теплий чай у спеку, але перед тим зайдіть у затінок. Важко повірити, але ви справді відчуєте, наскільки через якийсь час вам стане легше", - додала лікарка.

Пити обов'язково

Наостанок Корнєва наголосила, що у спекотну погоду дуже важливо пити воду, оскільки рідини є головним захисником людських організмів від спеки. Вона також додала, що найкращим варіантом є вживання простої води.

Головний ворог спеки – це рідина. Треба більше пити, щоб наш організм не відчував нестачі води. Пийте і воду, і соки, і всякі прохолоджуючі напої, компоти, але в ідеалі це чиста вода. Вона даватиме менше навантаження на нирки і на підшлункову залозу, як солодкі напої. Буде очищати ваш організм, буде підтримувати водний баланс. Вам буде набагато легше переносити цю спеку

- підсумувала лікарка.

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Павло Зінченко

Павло Зінченко

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