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Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
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Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения
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Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

Кандидат медицинских наук Валентина Корнева объяснила, что употребление ледяной воды в жару может вызвать серьезные заболевания горла и нервной системы. Она рекомендует пить воду комнатной температуры или теплый чай для эффективного утоления жажды.

Можно ли пить ледяную воду в сильную жару: врач дала объяснения

В Украину уже по-настоящему пришло долгожданное лето со своим традиционным спутником – жарой. У многих украинцев соблазн утолить жажду холодным напитком прямо из морозильника может оказаться слишком большим. О том, стоит ли поддаваться такому желанию, корреспонденту УНН объяснила кандидат медицинских наук Валентина Корнева.

Холодная вода в жаркую погоду

Всем нам тяжело, когда жарко. Понятно, что хочется чего-то холодненького, чтобы немножко себя освежить. Но это очень вредно, а для детей даже опасно для здоровья. Резкий перепад температуры может повредить горло. Там находится много рецепторов, разнообразных узлов, которые отвечают, так сказать, за охрану нашего организма от таких резких перепадов температур

- объяснила Корнева.

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Врач объяснила, что употребление в жару холодной воды может привести к ряду серьезных заболеваний, которые обычно ассоциируют с холодным временем года.

"Перепад температуры может привести к воспалению горла. Это может быть и ангина, даже гнойная ангина, которая может привести к тяжелым у детей, да и у взрослых, осложнениям, даже на сердце. Это также может привести к поражению тройничного нерва, которое именно возникает от резких перепадов температур. Человек чувствует острую боль в лице. Если будет поражен и лицевой нерв, то лицо может перекоситься. Эти состояния лечатся очень долго", - отметила Корнева.

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Холодная вода не облегчает жажду

Также эксперт развенчала миф о том, что холодная вода быстрее облегчит жажду. По ее словам. Важна не температура жидкости, которую мы употребляем, а сам факт того, что мы пьем и таким образом наполняем организм водой.

"Эффекта от холодной воды вы не почувствуете. Эффект наступает не из-за поглощения холодной воды, а от поглощения жидкости. Вода должна быть комнатной температуры, если уж вам так хочется охладиться. Если организм распарился, то она и без того вам будет казаться холодной. Никаких напитков нельзя употреблять холодными, сразу из холодильника. Сейчас сладкую газированную воду очень любят, соки разные. Но такого надо избегать, особенно детям", - посоветовала врач.

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Чем утолить жажду в жаркую погоду

"Как я уже сказала – это вода комнатной температуры. Если у вас все в порядке с желудком, то можно пить и газированную воду, но у кого есть проблемы с желудком, то лучше воду без газа, поскольку газ очень раздражает желудок. Чай, но не крепкий, потому что в жаркую погоду от него давление может повышаться. Я советую некрепкий чай, черный или зеленый, с лимоном. Он освежает и подавляет чувство жажды", - подчеркнула Корнева.

Она также привела пример некоторых народов, которые живут в более жарких странах и обычно утоляют жажду с помощью теплого. Таким образом они охлаждают свои организмы через процесс выделения пота.

Как теплый чай спасет от жары

"Жители жарких стран – туркмены, узбеки – часто пьют чай, причем теплый. Теплый чай провоцирует потоотделение и это очень охлаждает организм. Когда организм выделяет пот, то наступает охлаждение, становится значительно легче", - объяснила Корнева.

При этом врач подчеркнула, что для нашей страны такой обычай не присущ и сказала, что украинцам употреблять в жару теплый чай можно больше ради эксперимента – возможно кому-то такой способ утоления жажды подойдет.

"Я не советую пить горячий чай, это не присуще для нас, но думаю, что можно попробовать – выпейте теплый чай в жару, но перед тем зайдите в тень. Трудно поверить, но вы действительно почувствуете, насколько через какое-то время вам станет легче", - добавила врач.

Пить обязательно

Напоследок Корнева подчеркнула, что в жаркую погоду очень важно пить воду, поскольку жидкости являются главным защитником человеческих организмов от жары. Она также добавила, что лучшим вариантом является употребление простой воды.

Главный враг жары – это жидкость. Надо больше пить, чтобы наш организм не испытывал недостатка воды. Пейте и воду, и соки, и всякие прохладительные напитки, компоты, но в идеале это чистая вода. Она будет давать меньше нагрузки на почки и на поджелудочную железу, как сладкие напитки. Будет очищать ваш организм, будет поддерживать водный баланс. Вам будет намного легче переносить эту жару

- подытожила врач.

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Павел Зинченко

Павел Зинченко

Здоровье
Украина
Tesla
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