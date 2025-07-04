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Украину накроет жара до +35° и грозы: подробный прогноз на 4 июля

Киев • УНН

 • 180 просмотра

4 июля в Украине ожидается жаркая погода с температурой до +35° на юге. Часть страны накроют дожди с грозами и порывами ветра, особенно северные и западные области.

Украину накроет жара до +35° и грозы: подробный прогноз на 4 июля

Погода в Украине в пятницу, 4 июля, будет жаркой. Во всех регионах страны температура воздуха днем будет колебаться от +28 до +33 градусов; на юге до +35 градусов. Однако часть Украины накроют дожди, местами возможны грозы и порывы ветра. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, волна жары, пришедшая в страну, в пятницу уступит прохладе в части северных и западных областей, где к тому же ожидаются грозовые дожди. Однако на большинстве территорий в конце рабочей недели будет царить жаркая погода и переменная облачность без осадков. Самая низкая ночная температура воздуха +14 градусов ожидается в этот день в Луганской области, самая высокая дневная +34 градуса в центральном регионе и на юге.

В западных областях переменная облачность без осадков, местами кратковременный дождь, гроза. Средняя дневная температура воздуха составит +29 +31 градус.

В северных областях переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Дневная температура +24 +30 градусов.

В центральных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +31 +34 градуса.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Днем ожидается +32 +34 градуса.

В восточных областях переменная облачность, без осадков. Дневная температура +29 +32 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +30 +32 градусов.

В Киеве 4 июля будет переменная облачность. Синоптики в этот день прогнозируют дожди с грозами.

Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Также будут сильные порывы ветра - 15-20 м/с.

Температура днем 30-32°.

День независимости США, День судебного эксперта Украины и День Нацполиции: что отмечают 4 июля04.07.25, 04:30 • 351 просмотр

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Украина
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