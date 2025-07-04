День независимости США, День судебного эксперта Украины и День Нацполиции: что отмечают 4 июля
Киев • УНН
4 июля США отмечают 249-ю годовщину подписания Декларации Независимости. В Украине в этот день празднуют День судебного эксперта и День Национальной полиции, а также День музыки в стиле кантри.
Сегодня, 4 июля, американцы празднуют 249 годовщину Независимости США, а в Украине профессиональный праздник отмечают судебные эксперты, а также полицейские, пишет УНН.
Детали
День Независимости США
Сегодня Соединенные Штаты Америки празднуют 249 годовщину подписания Декларации Независимости от Объединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года. 4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс единогласно принял Декларацию независимости, согласно которой североамериканские колонии отделились от Великобритании. Однако только после Англо-американской войны 1812 года, празднование стало традицией по всей стране. Отец-основатель и второй президент США Джон Адамс был единственным президентом, который отказывался отмечать день рождения страны 4 июля, потому что он считал настоящим Днем независимости 2 июля.
Именно в тот день 1776 года Континентальный конгресс проголосовал за резолюцию о независимости, хотя Декларация независимости была принята через два дня. Адамс был настолько непреклонен, что отклонял приглашения на торжества. И по иронии судьбы он умер на 50 годовщину независимости 4 июля 1826 года.
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День судебного эксперта Украины
Также сегодня в Украине отмечают День судебного эксперта. В июне 2009 года тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко "учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности" постановил установить в Украине профессиональный праздник – День судебного эксперта, который отмечать ежегодно 4 июля.
Профессия судебного эксперта очень важна, ведь именно с его помощью происходит правосудие не на догадках, а на фактах и доказательствах. Благодаря этим специалистам оправдывают невиновных и наказывают виновных в преступлениях. От точности и объективности экспертиз зависит ход расследования преступления.
Существует большое количество разнообразных судебных экспертиз. В частности, Криминалистические исследования делятся на трасологические, взрыво-технические, биологические, почерковедческие, лингвистические и т.д.
Считается, что первую в мире судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию в 1910 году создал отец современной криминалистики Эдмон Локард.
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День Национальной полиции Украины
Кроме того, сегодня в Украине отмечают День Национальной полиции Украины. В 2015 году тогдашний Президент Украины Петр Порошенко "учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка" постановил Установить в Украине праздник - День Национальной полиции Украины, который отмечать ежегодно 4 августа - в день подписания Президентом Украины закона Украины "О Национальной полиции".
Начиная с 2018 года Порошенко внес изменения в указанный указ и День Национальной полиции Украины начали отмечать 4 июля.
После Революции Достоинства в 2014 году постепенно началась реформа правоохранительной системы. В 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции". Параллельно шло создание Патрульной полиции.
4 июля 2015 года в Киеве на Софийской площади приняли присягу первые патрульные полицейские Украины. Именно в честь этого события День Нацполиции Украины отмечается 4 июля.
К лету 2016 года Патрульная полиция уже была сформирована во всех областных центрах Украины.
Одновременно шло реформирование областных управлений и других подразделений старой милиции в полицейские.
Сегодня работники полиции стоят не только на страже правопорядка, но и достойно дают отпор российским оккупантам. В частности, в 2023 году в рамках кампании МВД "Гвардия наступления" был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".
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День музыки в стиле кантри
Меломаны могут сегодня присоединиться к празднованию Дня музыки в стиле кантри. Кантри – это музыкальное направление, берущее начало от народной музыки британских переселенцев в США, которая продолжала традиции эпической кельтской баллады и народных танцевальных форм. Коммерческую популярность музыка в стиле кантри начала приобретать в 20-х годах ХХ века.
Праздновать День кантри-музыки начали в 1950 году, когда Ассоциация ди-джеев музыки кантри инициировала празднование этого дня в честь Джеймса Чарльза Роджерса – певца, автора песен и человека, стоявшего у истоков современного кантри.
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Церковный праздник
По церковному календарю сегодня День памяти святого Андрея, архиепископа Критского.
По преданию, до семи лет Андрей был немым, но через молитву чудесным образом исцелился и начал говорить.
С тех пор он решил посвятить свою жизнь служению Господу, через некоторое время принял монашеский постриг и поступил в монастырь в Иерусалиме.
Андрей был проповедником и богословом, самое известное его произведение – Великий Канон.
В качестве архиепископа Критского Андрей участвовал в Шестом Вселенском соборе в Константинополе.
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