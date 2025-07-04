День независимости США, День судебного эксперта Украины и День Нацполиции: что отмечают 4 июля

Сегодня, 4 июля, американцы празднуют 249 годовщину Независимости США, а в Украине профессиональный праздник отмечают судебные эксперты, а также полицейские, пишет УНН.

Детали

День Независимости США

Сегодня Соединенные Штаты Америки празднуют 249 годовщину подписания Декларации Независимости от Объединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года. 4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс единогласно принял Декларацию независимости, согласно которой североамериканские колонии отделились от Великобритании. Однако только после Англо-американской войны 1812 года, празднование стало традицией по всей стране. Отец-основатель и второй президент США Джон Адамс был единственным президентом, который отказывался отмечать день рождения страны 4 июля, потому что он считал настоящим Днем независимости 2 июля.

Именно в тот день 1776 года Континентальный конгресс проголосовал за резолюцию о независимости, хотя Декларация независимости была принята через два дня. Адамс был настолько непреклонен, что отклонял приглашения на торжества. И по иронии судьбы он умер на 50 годовщину независимости 4 июля 1826 года.

Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США

День судебного эксперта Украины

Также сегодня в Украине отмечают День судебного эксперта. В июне 2009 года тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко "учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности" постановил установить в Украине профессиональный праздник – День судебного эксперта, который отмечать ежегодно 4 июля.

Профессия судебного эксперта очень важна, ведь именно с его помощью происходит правосудие не на догадках, а на фактах и доказательствах. Благодаря этим специалистам оправдывают невиновных и наказывают виновных в преступлениях. От точности и объективности экспертиз зависит ход расследования преступления.

Существует большое количество разнообразных судебных экспертиз. В частности, Криминалистические исследования делятся на трасологические, взрыво-технические, биологические, почерковедческие, лингвистические и т.д.

Считается, что первую в мире судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию в 1910 году создал отец современной криминалистики Эдмон Локард.

Суд присяжных частично оправдал Дидди: обвинения в торговле людьми и рэкете сняты

День Национальной полиции Украины

Кроме того, сегодня в Украине отмечают День Национальной полиции Украины. В 2015 году тогдашний Президент Украины Петр Порошенко "учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка" постановил Установить в Украине праздник - День Национальной полиции Украины, который отмечать ежегодно 4 августа - в день подписания Президентом Украины закона Украины "О Национальной полиции".

Начиная с 2018 года Порошенко внес изменения в указанный указ и День Национальной полиции Украины начали отмечать 4 июля.

После Революции Достоинства в 2014 году постепенно началась реформа правоохранительной системы. В 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции". Параллельно шло создание Патрульной полиции.

4 июля 2015 года в Киеве на Софийской площади приняли присягу первые патрульные полицейские Украины. Именно в честь этого события День Нацполиции Украины отмечается 4 июля.

К лету 2016 года Патрульная полиция уже была сформирована во всех областных центрах Украины.

Одновременно шло реформирование областных управлений и других подразделений старой милиции в полицейские.

Сегодня работники полиции стоят не только на страже правопорядка, но и достойно дают отпор российским оккупантам. В частности, в 2023 году в рамках кампании МВД "Гвардия наступления" был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють".

Более 15 тыс. полицейских выполняют боевые задачи

День музыки в стиле кантри

Меломаны могут сегодня присоединиться к празднованию Дня музыки в стиле кантри. Кантри – это музыкальное направление, берущее начало от народной музыки британских переселенцев в США, которая продолжала традиции эпической кельтской баллады и народных танцевальных форм. Коммерческую популярность музыка в стиле кантри начала приобретать в 20-х годах ХХ века.

Праздновать День кантри-музыки начали в 1950 году, когда Ассоциация ди-джеев музыки кантри инициировала празднование этого дня в честь Джеймса Чарльза Роджерса – певца, автора песен и человека, стоявшего у истоков современного кантри.

Умер автор легендарной музыки к "Миссии невыполнимой"

Церковный праздник

По церковному календарю сегодня День памяти святого Андрея, архиепископа Критского.

По преданию, до семи лет Андрей был немым, но через молитву чудесным образом исцелился и начал говорить.

С тех пор он решил посвятить свою жизнь служению Господу, через некоторое время принял монашеский постриг и поступил в монастырь в Иерусалиме.

Андрей был проповедником и богословом, самое известное его произведение – Великий Канон.

В качестве архиепископа Критского Андрей участвовал в Шестом Вселенском соборе в Константинополе.

Каждому, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, места в Украине нет и не будет: Зеленский об Онуфрии