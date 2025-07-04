День независимости США, День судебного эксперта Украины и День Нацполиции: что отмечают 4 июля

$41.810.01
49.130.28
ukenru
Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 14 пострадавших
22:36 • 35841 просмотра
Массированная атака на Киев: последствия зафиксированы в 6 районах столицы, 14 пострадавших
Эксклюзив
3 июля, 14:02 • 88189 просмотра
За полгода 2025 года в Киеве было повреждено больше домов, чем за весь 2024 год
3 июля, 13:42 • 71904 просмотра
Зеленский о подписанном документе с США: рассчитываем на сбитие «шахедов» в большом количестве
Эксклюзив
3 июля, 12:41 • 70568 просмотра
В Киеве с начала полномасштабного вторжения погибли более 250 мирных жителей
Эксклюзив
3 июля, 09:27 • 84580 просмотра
Транспортный поток в Киеве: в КГГА ответили, когда выше шансы попасть в пробки
3 июля, 08:45 • 101939 просмотра
Украинская ПВО: сколько у Украины систем защиты неба и сколько нужно для полной безопасности
Эксклюзив
3 июля, 07:48 • 66588 просмотра
В результате взрыва на Житомирщине повреждено около сотни зданий
Эксклюзив
3 июля, 06:58 • 67229 просмотра
Взрыв в Житомирской области: вероятной причиной считают нарушение правил безопасности на агропредприятии
Эксклюзив
3 июля, 06:55 • 41763 просмотра
Правоохранители проводят обыски у депутата Волынского облсовета по делу о незаконной переправке мужчин за границу
Эксклюзив
3 июля, 06:19 • 30038 просмотра
Аллергия на солнце: врач рассказал о симптомах и причинах
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2м/с
68%
751мм
Популярные новости
Число пострадавших от атаки рф на Полтаву возросло до 593 июля, 17:29 • 7642 просмотра
Атака дронов: в Киеве обломки упали на крышу жилого дома, на место направляются медики3 июля, 19:00 • 4406 просмотра
Атака дронов на Киев: обломки обнаружили возле учебного заведения и жилых домов3 июля, 19:52 • 10829 просмотра
Ракетная угроза для всей Украины из-за взлета МиГ-31K21:32 • 11385 просмотра
россия массированно обстреляла Киевщину дронами: 11 локаций получили повреждения23:49 • 7535 просмотра
публикации
"Внутренний интерес": кто в АРМА может лоббировать компанию с российским следом "Алакор Сити" в конкурсе за "Гулливер"3 июля, 14:09 • 62508 просмотра
Пакет с Сантой и банка из-под горошка: как фигуранты коррупционных дел прятали взятки3 июля, 13:33 • 68291 просмотра
В "Ливерпуле" подтвердили смерть футболиста Диогу Жоты: как отреагировало футбольное сообщество3 июля, 13:08 • 64408 просмотра
Мандат сильнее закона: почему Кузьминых до сих пор депутат, несмотря на криминал и нарушения3 июля, 12:45 • 77343 просмотра
Легализация порнографии: что думают об инициативе киевляне - опрос (видео)3 июля, 12:24 • 123545 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Урсула фон дер Ляйен
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Дания
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 90991 просмотра
Звезда "Звездного пути: Энтерпрайз" Питер-Генри Шредер умер в возрасте 90 лет2 июля, 14:57 • 72086 просмотра
Педро Паскаль впервые вышел в свет после спора с Роулинг и оказался в эпицентре внимания фанатов2 июля, 14:39 • 77876 просмотра
Сериал "Медведь" получил продление на пятый сезон2 июля, 12:56 • 82985 просмотра
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро2 июля, 07:53 • 136309 просмотра
Актуальное
Холм
Нью-Йорк Таймс
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Беспилотный летательный аппарат

День независимости США, День судебного эксперта Украины и День Нацполиции: что отмечают 4 июля

Киев • УНН

 • 214 просмотра

4 июля США отмечают 249-ю годовщину подписания Декларации Независимости. В Украине в этот день празднуют День судебного эксперта и День Национальной полиции, а также День музыки в стиле кантри.

День независимости США, День судебного эксперта Украины и День Нацполиции: что отмечают 4 июля

Сегодня, 4 июля, американцы празднуют 249 годовщину Независимости США, а в Украине профессиональный праздник отмечают судебные эксперты, а также полицейские, пишет УНН

Детали 

День Независимости США 

Сегодня Соединенные Штаты Америки празднуют 249 годовщину подписания Декларации Независимости от Объединенного Королевства Великобритании, подписанной 4 июля 1776 года. 4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс единогласно принял Декларацию независимости, согласно которой североамериканские колонии отделились от Великобритании. Однако только после Англо-американской войны 1812 года, празднование стало традицией по всей стране. Отец-основатель и второй президент США Джон Адамс был единственным президентом, который отказывался отмечать день рождения страны 4 июля, потому что он считал настоящим Днем независимости 2 июля.

Именно в тот день 1776 года Континентальный конгресс проголосовал за резолюцию о независимости, хотя Декларация независимости была принята через два дня. Адамс был настолько непреклонен, что отклонял приглашения на торжества. И по иронии судьбы он умер на 50 годовщину независимости 4 июля 1826 года.

Зеленский встретился с американским бизнесом: ожидает поддержки в отношениях с США02.07.25, 22:04 • 1462 просмотра

День судебного эксперта Украины 

Также сегодня в Украине отмечают День судебного эксперта. В июне 2009 года тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко "учитывая значение судебно-экспертной деятельности в обеспечении правосудия, защиты прав и свобод человека и гражданина и в поддержку инициативы общественности" постановил установить в Украине профессиональный праздник – День судебного эксперта, который отмечать ежегодно 4 июля.

Профессия судебного эксперта очень важна, ведь именно с его помощью происходит правосудие не на догадках, а на фактах и доказательствах. Благодаря этим специалистам оправдывают невиновных и наказывают виновных в преступлениях. От точности и объективности экспертиз зависит ход расследования преступления.

Существует большое количество разнообразных судебных экспертиз. В частности, Криминалистические исследования делятся на трасологические, взрыво-технические, биологические, почерковедческие, лингвистические и т.д.

Считается, что первую в мире судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию в 1910 году создал отец современной криминалистики Эдмон Локард.

Суд присяжных частично оправдал Дидди: обвинения в торговле людьми и рэкете сняты02.07.25, 17:13 • 1289 просмотров

День Национальной полиции Украины 

Кроме того, сегодня в Украине отмечают День Национальной полиции Украины. В 2015 году тогдашний Президент Украины Петр Порошенко "учитывая значение и роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка" постановил Установить в Украине праздник - День Национальной полиции Украины, который отмечать ежегодно 4 августа - в день подписания Президентом Украины закона Украины "О Национальной полиции".

Начиная с 2018 года Порошенко внес изменения в указанный указ и День Национальной полиции Украины начали отмечать 4 июля. 

После Революции Достоинства в 2014 году постепенно началась реформа правоохранительной системы. В 2015 году Верховная Рада приняла закон "О национальной полиции". Параллельно шло создание Патрульной полиции.

4 июля 2015 года в Киеве на Софийской площади приняли присягу первые патрульные полицейские Украины. Именно в честь этого события День Нацполиции Украины отмечается 4 июля.

К лету 2016 года Патрульная полиция уже была сформирована во всех областных центрах Украины.

Одновременно шло реформирование областных управлений и других подразделений старой милиции в полицейские.

Сегодня работники полиции стоят не только на страже правопорядка, но и достойно дают отпор российским оккупантам. В частности, в 2023 году в рамках кампании МВД "Гвардия наступления" был создан Департамент полиции особого назначения "Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины "Лють". 

Более 15 тыс. полицейских выполняют боевые задачи05.11.24, 16:36 • 19324 просмотра

День музыки в стиле кантри 

Меломаны могут сегодня присоединиться к празднованию Дня музыки в стиле кантри. Кантри – это музыкальное направление, берущее начало от народной музыки британских переселенцев в США, которая продолжала традиции эпической кельтской баллады и народных танцевальных форм. Коммерческую популярность музыка в стиле кантри начала приобретать в 20-х годах ХХ века.

Праздновать День кантри-музыки начали в 1950 году, когда Ассоциация ди-джеев музыки кантри инициировала празднование этого дня в честь Джеймса Чарльза Роджерса – певца, автора песен и человека, стоявшего у истоков современного кантри.

Умер автор легендарной музыки к "Миссии невыполнимой"27.06.25, 08:22 • 3974 просмотра

Церковный праздник 

По церковному календарю сегодня День памяти святого Андрея, архиепископа Критского.

По преданию, до семи лет Андрей был немым, но через молитву чудесным образом исцелился и начал говорить.

С тех пор он решил посвятить свою жизнь служению Господу, через некоторое время принял монашеский постриг и поступил в монастырь в Иерусалиме.

Андрей был проповедником и богословом, самое известное его произведение – Великий Канон.

В качестве архиепископа Критского Андрей участвовал в Шестом Вселенском соборе в Константинополе.

Каждому, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, места в Украине нет и не будет: Зеленский об Онуфрии02.07.25, 18:55 • 1329 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
Национальная полиция Украины
Петр Порошенко
Министерство внутренних дел Украины
Верховная Рада
Соединённые Штаты
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9