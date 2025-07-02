Каждому, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, места в Украине нет и не будет: Зеленский об Онуфрии

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о лишении украинского гражданства деятеля упц мп Ореста Березовского, более известного как Онуфрий, отметив, что каждому, кто поддерживает агрессию россии или оправдывает ее, места в Украине нет и не будет. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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"Мы продолжаем также нашу вполне справедливую работу в отношении различных лиц, которые связали себя с россией. Фигуры с политическим влиянием и российским паспортом. Лица, которые работают против украинской независимости во всех ее измерениях, в том числе против духовной независимости. Каждый, кто поддерживает агрессию или оправдывает ее, всем этим персонам места в Украине нет и не будет. Принимаем соответствующие решения и готовим новые украинские санкции. Будут решения СНБО", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил украинского гражданства деятеля упц мп Ореста Березовского, более известного как Онуфрий.