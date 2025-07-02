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Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
12:33 • 779 перегляди
Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ
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Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ

Київ • УНН

 • 785 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, відомого як Онуфрій. СБУ встановила, що Онуфрій отримав громадянство рф у 2002 році та підтримує зв'язок з московською патріархією.

Митрополита упц мп Онуфрія позбавили українського громадянства - СБУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій. Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає УНН.

За матеріалами СБУ було припинено українське громадянство Ореста Березовського, котрий більше відомий як діяч упц (мп) Онуфрій. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський

- йдеться в повідомленні.

СБУ встановила, що Онуфрій добровільно отримав громадянство рф у 2002 році, про що він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України. Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику рпц та її керівництва, зокрема патріарха кирила (гундяєва)

- додали в СБУ.

Нагадаємо

В квітні 2023 року митрополит упц мп Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином рф, але визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся.

Павло Башинський

Павло Башинський

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