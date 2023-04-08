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Онуфрій визнав, що мав громадянство росії

Онуфрій визнав, що мав громадянство росії

Київ • УНН

 • 856472 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. Митрополит УПЦ МП Онуфрій заявив, що не вважає себе громадянином рф, але визнав, що раніше мав російський паспорт, якого нібито позбувся. Про це інформує УНН з посиланням на заяву Онуфрія на сайті УПЦ МП.

Деталі

Онуфрій розповів, як у 1969 році закінчив три курси Чернівецького державного університету, однак вирішив покинути університет і вступити до духовної семінарії.

“У Радянському Союзі в той час існували три духовні семінарії: Московська, Ленінградська та Одеська. Як українець, я хотів поступити до Одеської духовної семінарії, але мені відмовили, тому що я покинув університет і це, начебто, буде плямою на українському атеїстичному суспільстві, яке навіть в університеті не виховало в мені дух атеїста. Тоді я таємно поїхав у росію, в м. Загорськ, де знаходилась знаменита Троїце-Сергієва Лавра і при ній Московські Духовна Академія і Семінарія. Там мене не відкинули, як це зробили в Україні, а прийняли в другий клас Московської духовної семінарії”, — заявив він.

Онуфрій додав, що під час навчання в третьому класі духовної семінарії вступив до братства Свято-Троїцької Сергієвої лаври й у 1971 році прийняв монашеський постриг.

У стінах Свято-Троїцької Сергієвої лаври він провів дев’ятнадцять років і “мріяв прожити у святій обителі все своє життя”, однак у 1988 році його перевели в Україну до Свято-Успенської Почаївської лаври, а в 1990 році — на Буковину.

Цитата

“У цей час розпався Радянський Союз і я, будучи до цього де-факто громадянином росії (тому, що я мав постійну прописку в росії, а це по-сучасному означало — громадянство), взяв український паспорт. Російське громадянство при цьому автоматично продовжилось, але я ним не цікавився і не користувався, воно тоді не мало ніякого значення, і за це ніхто не переслідував. Між Україною і росією були добрі братські стосунки. Коли ці стосунки стали погіршуватись, особливо останніх десять років, я полишив російське громадянство. У мене немає російського паспорта. Особливо це було підтверджено, коли я виступив проти війни росії з Україною і засудив російську агресію. Я вважаю себе громадянином тільки України”, — сказав він.

“Відкрию основну причину, чому я у свій час не звертав увагу на російське громадянство. Я, грішний, прожив у Троїце-Сергієвій Лаврі 18 років, там я прийняв монашеський постриг, народився для нового життя у Христі, там я доторкнувся до живої святості, до тих людей, які були втіленням Божественного смирення і любові, і для мене було бажання завершити своє життя серед таких Божих людей, а громадянство відкривало мені можливість здійснити цю мрію”, — заявив він.

“На жаль, погані стосунки між росією та Україною, розпад СНД, а особливо війна росії проти України знищили мою надію, і зараз я не рахую себе іншим громадянином, крім рідної моєї землі — України. Не знаю, як політики мене рахують, але я вважаю себе саме таким. Російського паспорта у мене немає”, — підкреслив митрополит УПЦ МП.

“Я глибоко вдячний тим росіянам, які прийняли мене тоді, коли моя Україна відвернулась від мене”, — додав Онуфрій.

Доповнення 

Митрополит УПЦ МП Онуфрій очолив недільну службу у Києво-Печерській Лаврі. Про це свідчать кадри оприлюднені московським патріархатом у соцмережах.

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