Попри заборону Онуфрій провів богослужіння у Києво-Печерській Лаврі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Митрополит УПЦ МП Онуфрій очолив недільну службу у Києво-Печерській Лаврі. Про це свідчать кадри оприлюднені московським патріархатом у соцмережах, повідомляє УНН.
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«Бог закликає людину до покаяння різними шляхами», - сказав Онуфрій під час недільної проповіді.
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Представники московського патріархату повинні були остаточно залишити територію Києво-Печерської лаври 29 березня. Однак не зробили цього і досі.
Заповідник розірвав договір оренди з УПЦ МП через численні порушення.
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Наразі представники московського патріархату повідомляють, що нібито під Лаврою збираються невідомі у балаклавах. На відео видно, що загалом поблизу Лаври та на території комплексу перебуває досить багато людей. Також є представники поліції.
Крім того, у Лаврі тривають релігійні обряди, які проводять представники УПЦ МП, зокрема, ченці пройшлися хресною ходою на молитовне стояння.