Заповідник "Києво-Печерська лавра" подав до суду на упц мп: що вимагає
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Заповідник «Києво-Печерська лавра» звернувся до суду, щоб усунути перешкоди від упц мп щодо передачі майна державі, передає УНН із посиланням на Мінкульт.
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Сьогодні, 31 березня, Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» подав позов до Господарського суду Києва, у якому просить зобов'язати Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру (чоловічий монастир) Української Православної Церкви усунути перешкоди для передачі майна Лаври законному власнику - державі.
У відомстві нагадали, що два дні поспіль Комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» не змогла розпочати роботу через незаконне перешкоджання доступу до державного майна від упц мп. Про це Комісія складала відповідні акти, а також подавала заяви до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у Києві.
"Після попередження про повернення з 29 березня 2023 року культових будівель й майна Лаври, переданих у безоплатне користування Монастирю, обмеження Монастирем упц мп доступу до користування державним майном суттєво порушує права Заповідника.
Адже саме заповідник є балансоутримувачем вказаного в Договорі державного майна. Відповідно до статті 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Кабінет міністрів України визнав недійсним розпорядження уряду часів Януковича про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі (чоловічий монастир) Української православної церкви будівель і споруд.
Додамо
В упц мп подали позов до Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра", яким вимагають визнати недійсною відмову від договору оренди з ними. Проте суд відмовив у забезпеченні позову.