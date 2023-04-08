Онуфрий признал, что имел гражданство россии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Митрополит УПЦ МП Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином рф, но признал, что ранее имел российский паспорт, от которого якобы избавился. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление Онуфрия на сайте УПЦ МП.
Детали
Онуфрий рассказал, как в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета, однако решил покинуть университет и поступить в духовную семинарию.
“В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это, вроде бы, будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало в мне дух атеиста. Тогда я тайно уехал в россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева Лавра и при ней Московские Духовная Академия и Семинария. Там меня не отвергли, как это сделали в Украине, а приняли в второй класс Московской духовной семинарии”, — заявил он.
Онуфрий добавил, что во время учебы в третьем классе духовной семинарии вступил в братство Свято-Троицкой Сергиевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг.
В стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры он провел девятнадцать лет и “мечтал прожить в святой обители всю свою жизнь”, однако в 1988 году его перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а в 1990 году — на Буковину.
Цитата
“В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином россии (потому, что я имел постоянную прописку в россии, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и россией были добрые братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны россии с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины”, — сказал он.
“Открою основную причину, почему я в свое время не обращал внимание на российское гражданство. Я, грешный, прожил в Троице-Сергиевой Лавре 18 лет, там я принял монашеский постриг, родился для новой жизни во Христе, там я прикоснулся к живой святости, к тем людям, которые были воплощением Божественного смирения и любви, и для меня было желание завершить свою жизнь среди таких Божьих людей, а гражданство открывало мне возможность осуществить эту мечту”, — заявил он.
“К сожалению, плохие отношения между россией и Украиной, распад СНГ, а особенно война россии против Украины уничтожили мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли — Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет”, — подчеркнул митрополит УПЦ МП.
“Я глубоко благодарен тем россиянам, которые приняли меня тогда, когда моя Украина отвернулась от меня”, — добавил Онуфрий.
Дополнение
Митрополит УПЦ МП Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской Лавре. Об этом свидетельствуют кадры обнародованные московским патриархатом в соцсетях.