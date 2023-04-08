Онуфрий признал, что имел гражданство россии

Детали

Онуфрий рассказал, как в 1969 году окончил три курса Черновицкого государственного университета, однако решил покинуть университет и поступить в духовную семинарию.

“В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это, вроде бы, будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало в мне дух атеиста. Тогда я тайно уехал в россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева Лавра и при ней Московские Духовная Академия и Семинария. Там меня не отвергли, как это сделали в Украине, а приняли в второй класс Московской духовной семинарии”, — заявил он.

Онуфрий добавил, что во время учебы в третьем классе духовной семинарии вступил в братство Свято-Троицкой Сергиевой лавры и в 1971 году принял монашеский постриг.

В стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры он провел девятнадцать лет и “мечтал прожить в святой обители всю свою жизнь”, однако в 1988 году его перевели в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, а в 1990 году — на Буковину.

Цитата

“В это время распался Советский Союз и я, будучи до этого де-факто гражданином россии (потому, что я имел постоянную прописку в россии, а это по-современному означало — гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продолжилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал. Между Украиной и россией были добрые братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я оставил российское гражданство. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны россии с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины”, — сказал он.

“Открою основную причину, почему я в свое время не обращал внимание на российское гражданство. Я, грешный, прожил в Троице-Сергиевой Лавре 18 лет, там я принял монашеский постриг, родился для новой жизни во Христе, там я прикоснулся к живой святости, к тем людям, которые были воплощением Божественного смирения и любви, и для меня было желание завершить свою жизнь среди таких Божьих людей, а гражданство открывало мне возможность осуществить эту мечту”, — заявил он.

“К сожалению, плохие отношения между россией и Украиной, распад СНГ, а особенно война россии против Украины уничтожили мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли — Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя именно таким. Российского паспорта у меня нет”, — подчеркнул митрополит УПЦ МП.

“Я глубоко благодарен тем россиянам, которые приняли меня тогда, когда моя Украина отвернулась от меня”, — добавил Онуфрий.

Дополнение

Митрополит УПЦ МП Онуфрий возглавил воскресную службу в Киево-Печерской Лавре. Об этом свидетельствуют кадры обнародованные московским патриархатом в соцсетях.