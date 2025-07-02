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Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
12:33 • 736 просмотра
Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
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Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ

Киев • УНН

 • 681 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства деятеля упц мп Ореста Березовского, известного как Онуфрий. СБУ установила, что Онуфрий получил гражданство рф в 2002 году и поддерживает связь с московской патриархией.

Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил украинского гражданства деятеля упц мп Ореста Березовского, более известного как Онуфрий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который более известен как деятель упц (мп) Онуфрий. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский

- говорится в сообщении.

СБУ установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году, о чем он не сообщил уполномоченным органам власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)

- добавили в СБУ.

Напомним

В апреле 2023 года митрополит упц мп Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином РФ, но признал, что ранее имел российский паспорт, от которого якобы избавился.

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
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Владимир Зеленский
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