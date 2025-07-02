Митрополита упц мп Онуфрия лишили украинского гражданства - СБУ
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства деятеля упц мп Ореста Березовского, известного как Онуфрий. СБУ установила, что Онуфрий получил гражданство рф в 2002 году и поддерживает связь с московской патриархией.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил украинского гражданства деятеля упц мп Ореста Березовского, более известного как Онуфрий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
По материалам СБУ было прекращено украинское гражданство Ореста Березовского, который более известен как деятель упц (мп) Онуфрий. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский
СБУ установила, что Онуфрий добровольно получил гражданство РФ в 2002 году, о чем он не сообщил уполномоченным органам власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.
По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева)
Напомним
В апреле 2023 года митрополит упц мп Онуфрий заявил, что не считает себя гражданином РФ, но признал, что ранее имел российский паспорт, от которого якобы избавился.