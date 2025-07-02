Кожен, хто підтримує агресію, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде: Зеленський про Онуфрія
Київ • УНН
Президент Зеленський прокоментував позбавлення громадянства діяча упц мп Ореста Березовського (Онуфрія). Він наголосив, що особам, які підтримують або виправдовують агресію рф, немає місця в Україні.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення позбавлення українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій, зазначивши, що кожен, хто підтримує агресію росії, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
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"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з росією. Фігури з політичним впливом та російським паспортом. Особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, в тому числі проти духовної незалежності. Кожен, хто підтримує агресію, чи виправдовує її, всім цим персонам місця в Україні немає і не буде. Ухвалюємо відповідні рішення і готуємо нові українські санкції. Будуть рішення РНБО", - сказав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій.