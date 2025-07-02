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Кожен, хто підтримує агресію, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде: Зеленський про Онуфрія

Київ • УНН

 • 277 перегляди

Президент Зеленський прокоментував позбавлення громадянства діяча упц мп Ореста Березовського (Онуфрія). Він наголосив, що особам, які підтримують або виправдовують агресію рф, немає місця в Україні.

Кожен, хто підтримує агресію, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде: Зеленський про Онуфрія

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення позбавлення українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій, зазначивши, що кожен, хто підтримує агресію росії, чи виправдовує її, місця в Україні немає і не буде. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

"Ми продовжуємо також нашу цілком справедливу роботу щодо різних осіб, які пов’язали себе з росією. Фігури з політичним впливом та російським паспортом. Особи, які працюють проти української незалежності в усіх її вимірах, в тому числі проти духовної незалежності. Кожен, хто підтримує агресію, чи виправдовує її, всім цим персонам місця в Україні немає і не буде. Ухвалюємо відповідні рішення і готуємо нові українські санкції. Будуть рішення РНБО", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив українського громадянства діяча упц мп Ореста Березовського, більш відомого як Онуфрій.

Павло Башинський

Павло Башинський

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Рада національної безпеки і оборони України
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