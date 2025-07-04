День Незалежності США, День судового експерта України та День Нацполіції: що відзначають 4 липня

Сьогодні, 4 липня, американці святкують 249 річницю Незалежності США, а в Україні професійне свято відзначають судові експерти, а також поліцейські, пише УНН.

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День Незалежності США

Сьогодні Сполучені Штати Америки святкують 249 річницю підписання Декларації Незалежності від Об'єднаного Королівства Великої Британії, підписаної 4 липня 1776 року. 4 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес одноголосно ухвалив Декларацію незалежності, згідно з якою північноамериканські колонії від’єднались від Великобританії. Однак тільки після Англо-американської війни 1812 року, святкування стало традицією у всій країні. Батько-засновник та другий президент США Джон Адамс був єдиним президентом, який відмовлявся відзначати день народження країни 4 липня, тому що він вважав справжнім Днем незалежності 2 липня.

Саме того дня 1776 року Континентальний конгрес проголосував за резолюцію про незалежність, хоча Декларація незалежності була прийнята через два дні. Адамс був настільки непохитним, що відхиляв запрошення на урочистості. Та за іронією долі він помер на 50 річницю незалежності 4 липня 1826 року.

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День судового експерта України

Також сьогодні в Україні відзначають День судового експерта. В червні 2009 року тодішній Президент України Віктор Ющенко "враховуючи значення судово-експертної діяльності у забезпеченні правосуддя, захисту прав і свобод людини і громадянина та на підтримку ініціативи громадськості" постановив встановити в Україні професійне свято – День судового експерта, яке відзначати щорічно 4 липня.

Професія судового експерта дуже важлива, адже саме за його допомогою відбувається правосуддя не на здогадках, а на фактах та доказах. Завдяки цим спеціалістам виправдовують невинних та наказують винних у злочинах. Від точності та об’єктивності експертиз залежить хід розслідування злочину.

Існує велика кількість різноманітних судових експертиз. Зокрема, Криміналістичні дослідження поділяються на трасологічні, вибухово-технічні, біологічні, почеркознавчі, лінгвістичні тощо.

Вважається, що першу у світі судово-медичну криміналістичну лабораторію у 1910 році створив батько сучасної криміналістики Едмон Локард.

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День Національної поліції України

Окрім того, сьогодні в Україні відзначають День Національної поліції України. У 2015 році тодішній Президент України Петро Порошенко "враховуючи значення та роль Національної поліції України у виконанні завдань із охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтриманні публічної безпеки і порядку" постановив Установити в Україні свято - День Національної поліції України, яке відзначати щорічно 4 серпня - у день підписання Президентом України закону України "Про Національну поліцію".

Починаючи з 2018 року Порошенко вніс зміни до зазначеного указу і День Національної поліції України почали відзначати 4 липня.

Після Революції Гідності в 2014 році поступово розпочалася реформа правоохоронної системи. У 2015 році Верховна Рада прийняла закон "Про національну поліцію". Паралельно йшло створення Патрульної поліції.

4 липня 2015 року у Києві на Софійській площі склали присягу перші патрульні поліцейські України. Саме на честь цієї події День Нацполіції України відзначається 4 липня.

До літа 2016 Патрульна поліція вже була сформована в усіх обласних центрах України.

Одночасно йшло реформування обласних управлінь та інших підрозділів старої міліції на поліцейські.

Сьогодні працівники поліції стоять не лише на варті правопорядку, а й гідно дають відсіч російським окупантам. Зокрема, у 2023 році у рамках кампанії МВС "Гвардія наступу" було створено Департамент поліції особливого призначення "Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють".

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День музики в стилі кантрі

Меломани можуть сьогодні долучитися до відзначення Дня музики в стилі кантрі. Кантрі – це музичний напрямок, що бере початок від народної музики британських переселенців у США, яка продовжувала традиції епічної кельтської балади і народних танцювальних форм. Комерційної популярності музика в стилі кантрі почала набувати у 20-х роках ХХ століття.

Святкувати День кантрі-музики почали у 1950 році, коли Асоціація ді-джеїв музики кантрі ініціювала відзначення цього дня на честь Джеймса Чарльза Роджерса – співака, автора пісень і людини, яка стояла у витоків сучасного кантрі.

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Церковне свято

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого Андрія, архієпископа Критського.

За переказом, до семи років Андрій був німим, але через молитву дивним чином зцілився і почав говорити.

З того часу він вирішив присвятити своє життя служінню Господу, за деякий час прийняв чернечий постриг та вступив до монастиря у Єрусалимі.

Андрій був проповідником та богословом, найвідоміший його твір – Великий Канон.

У якості архієпископа Критського Андрій брав участь у Шостому Вселенському соборі у Константинополі.

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