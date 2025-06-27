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Помер автор легендарної музики до "Місії нездійсненної"

Київ • УНН

 • 518 перегляди

Лало Шифрін, лауреат премії "Греммі" за "Місію нездійсненна", помер у віці 93 років від ускладнень пневмонії. Він став автором музики до відомих фільмів, таких як "Холоднокровний Люк" та "Брудний Гаррі", та отримав почесний "Оскар" і шість номінацій на цю премію.

Помер автор легендарної музики до "Місії нездійсненної"
goldenglobes.com

Композитор Лало Шифрін, лауреат премії "Греммі" за "Місію нездійсненна" (Mission: Impossible), помер у четвер від ускладнень, спричинених пневмонією. Йому було 93 роки. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

Деталі

Аргентинський музикант, автор музики до таких фільмів, як "Холоднокровний Люк" (Cool Hand Luke), "Брудний Гаррі" (Dirty Harry) та "Булітт" (Bullitt), був одним із перших, хто застосував широкий спектр музичних ідей до музичних композицій для фільмів та телепередач, від джазу та року до більш сучасних та складних технік оркестрового листа. Його розквіт припав на 1960-і та 1970-і роки, коли він написав кілька саундтреків до фільмів та телешоу, які тепер вважаються класикою.

У листопаді 2018 року Шифрін став лише третім композитором в історії Академії кінематографічних мистецтв і наук, який отримав почесний "Оскар". Клінт Іствуд, для якого Шифрін написав вісім партитур, тоді виступив із презентацією "на знак визнання його унікального музичного стилю, композиційної цілісності та впливового внеску у мистецтво кіноозвучування".

Шифрін був номінований на премію "Оскар" шість разів, включаючи номінації за музику до фільмів "Холоднокровний Люк" (1967), "Лис" (The Fox, 1968), "Подорож проклятих" (Voyage of the Damned, 1976), "Жах Амітивілля" (The Amityville Horror, 1973), "Афера 2" (The Sting II, 1983) та "Конкурс" (The Competition, 1980), але найбільшу популярність він отримав за свої телевізійні теми.

Тема "Місія нездійсненна" принесла йому дві з п'яти премій "Греммі" і три з чотирьох номінацій на премію "Еммі", а також принесла йому славу, що не минає, не лише за серіал 1960-х років, але й за її використання у восьми фільмах "Місії" з Томом Крузом, зйомки яких розпочалися у 1996 році.

Коли його запитали про цю тему, написану для широко відомого шпигунського серіалу Брюса Геллера 1966-73 років з Пітером Грейвсом, Мартіном Ландау і Барбарою Бейн у головних ролях, Шифрін якось сказав: "Мені хотілося трохи гумору, легкості, теми, яка не сприймалася б надто серйозно", хоча він обрав незвичайний розмір, бо "є щось непередбачуване в 5/4".

Перший із двох альбомів саундтреків до "Місії нездійсненної" став бестселером у 1968 році, а тема досягла 41-го місця у поп-чартах Billboard. Трек з другого альбому "Місії", "Danube Incident", часто використовувався в піснях у стилі хіп-хоп та тріп-хоп (включаючи "Sour Times" Portishead і "Prowl" Heltah Skeltah).

Помер легендарний композитор Disney та автор пісні Мері Поппінс Річард Шерман27.05.24, 16:21 • 16283 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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