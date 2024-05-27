Помер легендарний композитор Disney та автор пісні Мері Поппінс Річард Шерман
Київ • УНН
Композитор компанії The Walt Disney й автор пісень до мюзиклу "Мері Поппінс" Річард Шерман помер у віці 95 років через "вікову хворобу".
У віці 95 років помер композитор компанії Walt Disney та автор пісень до мюзиклу "Мері Поппінс" Річард Шерман. Про це пише УНН з посиланням на заяву на офіційному сайті Walt Disney Company.
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Зазначається, що Шерман помер у медичному центрі Cedars-Sinai в Беверлі-Хіллз через "вікову" хворобу.
Колеги Шермана схарактеризувати його як "одного з найбільш плідних композиторів-ліриків в історії сімейних розваг і ключового члена внутрішнього кола творчих талантів Walt Disney".
У Walt Disney нагадали, що упродовж своєї 65-річної кар'єри він отримав дев'ять номінацій на премію "Оскар", здобув два "Оскари", став лауреатом трьох премій "Греммі" та випустив 24 платинових і золотих альбоми.
"Оскари" композитор отримав разом зі своїм братом Робертом за роботу над фільмом "Одружитися з Поппінс"
Річард Шерман був утіленням того, що означає бути Легендою Діснея, створюючи разом зі своїм братом Робертом улюблену класику, яка стала заповітною частиною саундтреку нашого життя
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Disney хоче скоротити кількість нових фільмів Marvel до 2-3 на рік, а телесеріалів Marvel - до 2 на рік, зосередившись на якості, а не на кількості.