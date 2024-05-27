Умер легендарный композитор Disney и автор песни Мэри Поппинс Ричард Шерман

В возрасте 95 лет умер композитор компании Walt Disney и автор песен к мюзиклу "Мэри Поппинс" Ричард Шерман. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление на официальном сайте Walt Disney Company.

Детали

Отмечается, что Шерман умер в медицинском центре Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз из-за "возрастной" болезни.

Коллеги Шермана охарактеризовали его как "одного из самых плодовитых композиторов-лириков в истории семейных развлечений и ключевого члена внутреннего круга творческих талантов Walt Disney".

В Walt Disney напомнили, что на протяжении своей 65-летней карьеры он получил девять номинаций на премию "Оскар", получил два "Оскара", стал лауреатом трех премий "Грэмми" и выпустил 24 платиновых и золотых альбома.

"Оскары" композитор получил вместе со своим братом Робертом за работу над фильмом "Жениться на Поппинс"

Ричард Шерман был воплощением того, что значит быть Легендой Диснея, создавая вместе со своим братом Робертом любимую классику, которая стала заветной частью саундтрека нашей жизни - заявил генеральный директор The Walt Disney Company Боб Игер.

Напомним

Disney хочет сократить количество новых фильмов Marvel до 2-3 в год, а телесериалов Marvel - до 2 в год, сосредоточившись на качестве, а не на количестве.