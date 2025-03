Disney скоротить кількість фільмів Marvel

У майбутньому у кінематографічному всесвіті Marvel буде менше нових фільмів та серіалів, за словами генерального директора Disney Боба Айгера, пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

Боб Айгер підтвердив, що планує випускати не більше ніж три нові фільми Marvel на рік, а також лише два телесеріали в MCU.

Глава студії сказав, що цей план є частиною загальної стратегії Disney, спрямованої на зосередження уваги на якості, а не кількості, і це особливо стосується їхніх проектів Marvel.

"Ми збираємося поступово зменшувати обсяги і переходити, ймовірно, до двох серіалів на рік замість чотирьох, а також скоротити випуск фільмів з чотирьох на рік до двох або максимум трьох, - сказав він. - І ми старанно працюємо над тим, яким буде цей шлях".

Він продовжив, що у 25-му році у MCU буде "парочка хороших фільмів, а потім ми вирушимо до нових "Месників" (Avengers), чому ми дуже раді".

Наразі у 2025 році заплановано випуск чотирьох фільмів MCU: "Капітан Америка: Прекрасний новий світ" (Captain America: Brave New World), "Громовержці" (Thunderbolts), "Фантастична четвірка" (The Fantastic Four) та "Блейд" (Blade), а ще чотири заплановані на 2026 рік, включаючи п'ятий фільм "Месники".

Рішення про скорочення виробництва було ухвалено після низки гучних касових розчарувань студії, у тому числі з "Марвелами" (The Marvels), які показали найнижчі дебютні збори фільму MCU з часів "Неймовірного Халка" (The Incredible Hulk) 2008 року, та "Індіани Джонса та циферблату долі" (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

Єдиним новим фільмом MCU у 2024 році стане "Дедпул і Росомаха" (Deadpool & Wolverine), який вийде 26 липня і нещодавно випустив насичений екшеном трейлер.

