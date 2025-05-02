Випуск GTA VI перенесли на травень 2026 року

Rockstar Games відкладає довгоочікуваний випуск Grand Theft Auto VI до 26 травня 2026 року, повідомляється на сайті компанії розробників, пише УНН.

Деталі

Спочатку гру планувалося випустити восени 2025 року, але тепер Rockstar Games заявляє, що команді потрібен додатковий час.

У повідомленні, опублікованому на сайті Rockstar Games, команда розробників вибачилася за затримку.

"Нам дуже шкода, що це станеться пізніше, ніж ви очікували. Інтерес і хвилювання, що оточують нову Grand Theft Auto, дійсно зворушили всю нашу команду. Ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку і терпіння, поки ми працюємо над завершенням гри", - ідеться в повідомленні.

"З кожною випущеною нами грою ми ставили перед собою мету перевершити ваші очікування, і Grand Theft Auto VI не є винятком. Ми сподіваємося, що ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб надати гру на тому рівні якості, якого ви очікуєте і заслуговуєте", - вказали в компанії.

Як зазначає The Verge, перший трейлер GTA VI був представлений у грудні 2023 року, і відтоді мало що було чутно про гру, окрім дати випуску, яка тепер перенесена на наступний рік. Наступна частина франшизи Grand Theft Auto буде відбуватися у Вайс-Сіті, і в ній буде представлена ​​перша жінка-протагоніст серії - Люсія - з елементами сюжету, натхненними Бонні і Клайдом.

Ціна акцій материнської компанії Take Two впала на 8 відсотків на премаркеті на NASDAQ сьогодні вранці після новин про затримку.

Доповнення

Grand Theft Auto V, як і раніше, користується величезною популярністю через 11 років після свого запуску, нещодавно посівши перше місце на Twitch як найбільш переглянута гра 2024 року.