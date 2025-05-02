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Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Rockstar Games перенесла выпуск Grand Theft Auto VI на 26 мая 2026 года, чтобы обеспечить ожидаемый уровень качества. Акции Take Two упали на 8% после новостей о задержке.

Выпуск GTA VI отложен до мая 2026 года
www.rockstargames.com

Rockstar Games откладывает долгожданный выпуск Grand Theft Auto VI до 26 мая 2026 года, сообщается на сайте компании разработчиков, пишет УНН.

Детали

Изначально игру планировалось выпустить осенью 2025 года, но теперь Rockstar Games заявляет, что команде нужно дополнительное время.

В сообщении, опубликованном на сайте Rockstar Games, команда разработчиков извинилась за задержку.

"Нам очень жаль, что это произойдет позже, чем вы ожидали. Интерес и волнение, окружающие новую Grand Theft Auto, действительно тронули всю нашу команду. Мы хотим поблагодарить вас за вашу поддержку и терпение, пока мы работаем над завершением игры", - говорится в сообщении.

"С каждой выпущенной нами игрой мы ставили перед собой цель превзойти ваши ожидания, и Grand Theft Auto VI не является исключением. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно это дополнительное время, чтобы предоставить игру на том уровне качества, которого вы ожидаете и заслуживаете", - указали в компании.

Как отмечает The Verge, первый трейлер GTA VI был представлен в декабре 2023 года, и с тех пор мало что было слышно об игре, кроме даты выпуска, которая теперь перенесена на следующий год. Следующая часть франшизы Grand Theft Auto будет происходить в Вайс-Сити, и в ней будет представлена ​​первая женщина-протагонист серии - Люсия - с элементами сюжета, вдохновленными Бонни и Клайдом.

Цена акций материнской компании Take Two упала на 8 процентов на премаркете на NASDAQ сегодня утром после новостей о задержке.

Дополнение

Grand Theft Auto V по-прежнему пользуется огромной популярностью спустя 11 лет после своего запуска, недавно заняв первое место на Twitch как самая просматриваемая игра 2024 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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