Disney сократит количество фильмов Marvel

В будущем в кинематографической вселенной Marvel будет меньше новых фильмов и сериалов, по словам генерального директора Disney Боба Айгера, пишет УНН со ссылкой на NME.

Детали

Боб Айгер подтвердил, что планирует выпускать не более трех новых фильмов Marvel в год, а также только два телесериала в MCU.

Глава студии сказал, что этот план является частью общей стратегии Disney, направленной на сосредоточение внимания на качестве, а не количестве, и это особенно касается их проектов Marvel.

"Мы собираемся постепенно уменьшать объемы и переходить, вероятно, к двум сериалам в год вместо четырех, а также сократить выпуск фильмов с четырех в год до двух или максимум трех, - сказал он. - И мы усердно работаем над тем, каким будет этот путь".

Он продолжил, что в 25-м году у MCU будет "парочка хороших фильмов, а затем мы отправимся к новым "Мстителям" (Avengers), чему мы очень рады".

Сейчас в 2025 году запланирован выпуск четырех фильмов MCU: "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" (Captain America: Brave New World), "Громовержцы" (Thunderbolts), "Фантастическая четверка" (The Fantastic Four) и "Блэйд" (Blade), а еще четыре запланированы на 2026 год, включая пятый фильм "Мстители".

Решение о сокращении производства было принято после ряда громких кассовых разочарований студии, в том числе с "Марвелами" (The Marvels), которые показали самые низкие дебютные сборы фильма MCU со времен "Невероятного Халка" (The Incredible Hulk) 2008 года, и "Индианы Джонса и циферблата судьбы" (Indiana Jones and the Dial of Destiny).

Единственным новым фильмом MCU в 2024 году станет "Дэдпул и Росомаха" (Deadpool & Wolverine), который выйдет 26 июля и недавно выпустил насыщенный экшеном трейлер.

