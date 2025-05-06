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Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода
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Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

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Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Правительство до сих пор не обнародовало результаты внешнего аудита НАБУ, который продолжается с сентября 2024. Эксперты критикуют НАБУ за неэффективность, кумовство и политическую ангажированность.

Кабмин до сих пор не владеет результатами аудита НАБУ: работа Комиссии продолжается уже более полугода

Несмотря на старт внешнего независимого аудита деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины еще в сентябре 2024 года, Кабинет Министров до сих пор не имеет результатов проверки. Об этом говорится в ответе правительства на информационный запрос УНН.    

Как указано в письме, Комиссия по проведению внешней независимой оценки (аудита) НАБУ была сформирована распоряжением Кабмина от 3 сентября 2024 года № 832-р. В состав комиссии вошли международные эксперты — Мартин Арпо, Роберт Вестбрукс и Гермиона Тереза Кронье.

В то же время в ответе Кабмина не предоставляется никакой информации о промежуточных или финальных результатах аудита. Отмечается лишь, что "работа Комиссии начата в сентябре 2024 года и продолжается по настоящее время", а ознакомиться с информацией о ее деятельности можно на Правительственном портале.

Таким образом, несмотря на законодательное требование ежегодно проводить независимую оценку эффективности НАБУ, общественность и в дальнейшем остается без доступа к ее результатам.

На этом фоне все больше вопросов вызывает и сама эффективность команды НАБУ. 16 апреля исполнилось 10 лет со дня создания бюро. Журналист и публицист Сергей Лямец подвел символические итоги деятельности структуры, сравнив ее с библейским Давидом, бросившим вызов Голиафу. Но в отличие от библейской истории, реальный "Давид" — по словам автора — потерял общественное доверие, погрузившись в привилегии и политические игры.

В своей аналитике Лямец раскритиковал:

• мелочность дел, которые способны расследовать другие органы;

• низкое качество расследований, которые часто рассыпаются в судах;

• внутреннее кумовство и отток кадров;

• пиар-зависимость Совета общественного контроля;

• и даже признаки коррупции внутри самого бюро.

"Время показало, что стоит присматриваться не только к Голиафу, но и к Давиду", — отмечает Лямец, подчеркивая, что НАБУ все больше увязает в собственных скандалах, чем переживает за то, ради чего было создано.

Несмотря на это, он признает: внутри структуры остаются отдельные честные профессионалы. Однако в целом система антикоррупции в Украине, по его мнению, потеряла ореол надежды и все больше превращается в бюрократический механизм с политическим подтекстом.

Напомним, юрист и адвокат Ростислав Кравец обращает внимание на отсутствие реакции на коррупционные скандалы, фигурантами которых являются сами детективы НАБУ. В частности, речь идет о манипуляции с криптовалютой: расследование по махинациям на миллионы, а также дело "сливов" экс-заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

По словам Кравца, антикоррупционный блок оказался неэффективным и подлежит ликвидации.

Параллельно с критикой со стороны адвокатского сообщества, антикоррупционная вертикаль все активнее концентрирует внимание на ближайшем окружении Президента Владимира Зеленского. Недавно стало известно о новом подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса Президента Андрею Смирнову. Активисты из орбиты НАБУ распространили месседжи о том, что участниками дела являются люди из близкого круга Владимира Зеленского — упоминали "подругу семьи из Кривого Рога", "дочь преподавателя Зеленского" и руководство итальянской компании, на которую якобы оформлена вилла Президента в Форте-дей-Марми.

Эти события укладываются в общую тенденцию: в последние годы НАБУ, САП и ВАКС сформировали отдельный антикоррупционный блок с чрезвычайно высоким уровнем автономии. Фактическое сочетание следственных, прокурорских и судебных функций позволяет им не только вести расследования, но и формировать политическую повестку дня, параллельное правосудие.

В прошлогоднем международном аудите деятельности НАБУ прямо рекомендовалось активизировать расследования в отношении представителей Офиса Президента. Тогда отмечалось, что таких дел на момент отчета не существовало, и что подследственность НАБУ следует расширить именно в этом направлении.

Заявления близких к антикоррупционной среде активистов о "минном поле" вокруг действующего Президента указывают на то, что антикоррупционный блок все больше становится политическим инструментом влияния.    

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Андрій Смирнов
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Италия
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