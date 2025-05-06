Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Попри старт зовнішнього незалежного аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро України ще у вересні 2024 року, Кабінет Міністрів досі не має результатів перевірки. Про це йдеться у відповіді уряду на інформаційний запит УНН.

Як зазначено у листі, Комісію з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) НАБУ було сформовано розпорядженням Кабміну від 3 вересня 2024 року № 832-р. До складу комісії увійшли міжнародні експерти — Мартін Арпо, Роберт Вестбрукс та Герміона Тереза Кроньє.

Водночас у відповіді Кабміну не надається жодної інформації про проміжні або фінальні результати аудиту. Зазначається лише, що "робота Комісії розпочата у вересні 2024 року та триває по теперішній час", а ознайомитись з інформацією про її діяльність можна на Урядовому порталі.

Таким чином, попри законодавчу вимогу щорічно проводити незалежну оцінку ефективності НАБУ, громадськість і надалі залишається без доступу до її результатів.

На цьому тлі дедалі більше питань викликає й сама ефективність команди НАБУ. 16 квітня виповнилося 10 років з дня створення бюро. Журналіст і публіцист Сергій Лямець підбив символічні підсумки діяльності структури, порівнявши її з біблійним Давидом, який кинув виклик Голіафу. Та на відміну від біблійної історії, реальний "Давид" — за словами автора — втратив суспільну довіру, занурившись у привілеї та політичні ігри.

У своїй аналітиці Лямець розкритикував:

• дрібʼязковість справ, які здатні розслідувати інші органи;

• низьку якість розслідувань, які часто розсипаються в судах;

• внутрішнє кумівство та відтік кадрів;

• піар-залежність Ради громадського контролю;

• і навіть ознаки корупції всередині самого бюро.

"Час показав, що варто придивлятися не лише до Голіафа, а й до Давида", — зазначає Лямець, підкреслюючи, що НАБУ дедалі більше грузне у власних скандалах, аніж переймається тим, заради чого було створено.

Попри це, він визнає: всередині структури залишаються окремі чесні професіонали. Проте загалом система антикорупції в Україні, на його думку, втратила ореол надії і дедалі більше перетворюється на бюрократичний механізм із політичним підтекстом.

Нагадаємо, юрист і адвокат Ростислав Кравець звертає увагу на відсутність реакції на корупційні скандали, фігурантами яких є самі детективи НАБУ. Зокрема йдеться про маніпуляції з криптовалютою: розслідування щодо махінацій на мільйони, а також справу "зливів" ексзаступника директора НАБУ Гізо Углави.

За словами Кравця, антикорупційний блок виявився неефективним і підлягає ліквідації.

Паралельно з критикою з боку адвокатської спільноти, антикорупційна вертикаль дедалі активніше концентрує увагу на найближчому оточенні Президента Володимира Зеленського. Нещодавно стало відомо про нову підозру колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову. Активісти з орбіти НАБУ розповсюдили меседжі про те, що учасниками справи є люди з близького кола Володимира Зеленського — згадували "подругу сім’ї з Кривого Рогу", "доньку викладача Зеленського" і керівництво італійської компанії, на яку нібито оформлено віллу Президента у Форте-дей-Мармі.

Ці події вкладаються у загальну тенденцію: останніми роками НАБУ, САП і ВАКС сформували окремий антикорупційний блок із надзвичайно високим рівнем автономії. Фактичне поєднання слідчих, прокурорських і судових функцій дозволяє їм не лише вести розслідування, а й формувати політичний порядок денний, паралельне правосуддя.

У минулорічному міжнародному аудиті діяльності НАБУ прямо рекомендувалося активізувати розслідування щодо представників Офісу Президента. Тоді наголошувалося, що таких справ на момент звіту не існувало, і що підслідність НАБУ слід розширити саме в цьому напрямку.

Заяви близьких до антикорупційного середовища активістів про "мінне поле" навколо чинного Президента вказують на те, що антикорупційний блок дедалі більше стає політичним інструментом впливу.