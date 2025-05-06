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Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Київ • УНН

 • 3388 перегляди

Уряд досі не оприлюднив результати зовнішнього аудиту НАБУ, що триває з вересня 2024. Експерти критикують НАБУ за неефективність, кумівство та політичну заангажованість.

Кабмін досі не володіє результатами аудиту НАБУ: робота Комісії триває вже понад пів року

Попри старт зовнішнього незалежного аудиту діяльності Національного антикорупційного бюро України ще у вересні 2024 року, Кабінет Міністрів досі не має результатів перевірки. Про це йдеться у відповіді уряду на інформаційний запит УНН.    

Як зазначено у листі, Комісію з проведення зовнішньої незалежної оцінки (аудиту) НАБУ було сформовано розпорядженням Кабміну від 3 вересня 2024 року № 832-р. До складу комісії увійшли міжнародні експерти — Мартін Арпо, Роберт Вестбрукс та Герміона Тереза Кроньє.

Водночас у відповіді Кабміну не надається жодної інформації про проміжні або фінальні результати аудиту. Зазначається лише, що "робота Комісії розпочата у вересні 2024 року та триває по теперішній час", а ознайомитись з інформацією про її діяльність можна на Урядовому порталі.

Таким чином, попри законодавчу вимогу щорічно проводити незалежну оцінку ефективності НАБУ, громадськість і надалі залишається без доступу до її результатів.

На цьому тлі дедалі більше питань викликає й сама ефективність команди НАБУ. 16 квітня виповнилося 10 років з дня створення бюро. Журналіст і публіцист Сергій Лямець підбив символічні підсумки діяльності структури, порівнявши її з біблійним Давидом, який кинув виклик Голіафу. Та на відміну від біблійної історії, реальний "Давид" — за словами автора — втратив суспільну довіру, занурившись у привілеї та політичні ігри.

У своїй аналітиці Лямець розкритикував:

• дрібʼязковість справ, які здатні розслідувати інші органи;

• низьку якість розслідувань, які часто розсипаються в судах;

• внутрішнє кумівство та відтік кадрів;

• піар-залежність Ради громадського контролю;

• і навіть ознаки корупції всередині самого бюро.

"Час показав, що варто придивлятися не лише до Голіафа, а й до Давида", — зазначає Лямець, підкреслюючи, що НАБУ дедалі більше грузне у власних скандалах, аніж переймається тим, заради чого було створено.

Попри це, він визнає: всередині структури залишаються окремі чесні професіонали. Проте загалом система антикорупції в Україні, на його думку, втратила ореол надії і дедалі більше перетворюється на бюрократичний механізм із політичним підтекстом.

Нагадаємо, юрист і адвокат Ростислав Кравець звертає увагу на відсутність реакції на корупційні скандали, фігурантами яких є самі детективи НАБУ. Зокрема йдеться про маніпуляції з криптовалютою: розслідування щодо махінацій на мільйони, а також справу "зливів" ексзаступника директора НАБУ Гізо Углави.

За словами Кравця, антикорупційний блок виявився неефективним і підлягає ліквідації.

Паралельно з критикою з боку адвокатської спільноти, антикорупційна вертикаль дедалі активніше концентрує увагу на найближчому оточенні Президента Володимира Зеленського. Нещодавно стало відомо про нову підозру колишньому заступнику керівника Офісу Президента Андрію Смирнову. Активісти з орбіти НАБУ розповсюдили меседжі про те, що учасниками справи є люди з близького кола Володимира Зеленського — згадували "подругу сім’ї з Кривого Рогу", "доньку викладача Зеленського" і керівництво італійської компанії, на яку нібито оформлено віллу Президента у Форте-дей-Мармі.

Ці події вкладаються у загальну тенденцію: останніми роками НАБУ, САП і ВАКС сформували окремий антикорупційний блок із надзвичайно високим рівнем автономії. Фактичне поєднання слідчих, прокурорських і судових функцій дозволяє їм не лише вести розслідування, а й формувати політичний порядок денний, паралельне правосуддя.

У минулорічному міжнародному аудиті діяльності НАБУ прямо рекомендувалося активізувати розслідування щодо представників Офісу Президента. Тоді наголошувалося, що таких справ на момент звіту не існувало, і що підслідність НАБУ слід розширити саме в цьому напрямку.

Заяви близьких до антикорупційного середовища активістів про "мінне поле" навколо чинного Президента вказують на те, що антикорупційний блок дедалі більше стає політичним інструментом впливу.    

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Андрій Смирнов
Національне антикорупційне бюро України
Італія
Володимир Зеленський
Україна
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