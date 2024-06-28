Функціонал НАБУ хочуть вдосконалити для "полювання" на високопосадовців Офісу Президента - міжнародний аудит

Міжнародні аудитори рекомендують розширити функціональні обов’язки детективів Національного антикорупційного бюро України для того, щоб збільшити кількість розслідувань щодо високопосадовців Офісу Президента, пише УНН з посиланням на звіт іноземних експертів.

Як вказали аудитори, у період оцінювання з початку 2021 року по червень 2023 року, було дуже небагато справ щодо державних службовців категорії "А", членів уряду та їхніх заступників, прокурорів та посадовців органів правопорядку.

"На момент проведення оцінювання, у НАБУ не було проваджень щодо високопосадовців з Офісу Президента України, які досягнули хоча б стадії підозри або пред’явлення обвинувачення. КПК також обмежує підслідність НАБУ, не дозволяючи йому дієво спрямовувати розслідування проти високопосадовців Офісу Президента, що слід негайно виправити", - вказано у звіті.

Експерти рекомендують збалансувати підслідність НАБУ для того, щоб виключити незначні справи, та оновити список службових осіб та державних органів, щодо яких антикорупціонери можуть проводити розслідування, у тому числі включивши до переліку вищих посадових осіб Офісу Президента України (таких як керівник та заступники керівника ОП).

Таким чином, якщо до рекомендацій міжнародних експертів дослухаються, то детективи НАБУ зможуть затримувати і оголошувати підозри чинним високопосадовцям Офісу Президента.

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Додамо

Напередодні ЗМІ повідомляли про те, НАБУ затримали колишнього заступника керівника Офісу Президента та куратора "Великого будівництва" Кирила Тимошенка у справі про злив інформації з бюро.

Згодом сам Тимошенко повідомив, що антикорупціонери провели у нього обшук у справі, до якої він нібито "немає ніякого відношення".

Нагадаємо

НАБУ "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Понад те, детективи намагалися "злити" експертизу, яку самі ж і замовили і яка, вочевидь, мала свідчити про невинуватість Сольського. Утім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.