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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 09:26  •  37050 просмотра

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Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента, свидетельствует международный аудит.

Международные аудиторы рекомендуют расширить функциональные обязанности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины для того, чтобы увеличить количество расследований в отношении высокопоставленных чиновников Офиса Президента, пишет УНН со ссылкой на отчет иностранных экспертов.

Как указали аудиторы, в период оценивания с начала 2021 года по июнь 2023 года было очень немного дел в отношении государственных служащих категории "А", членов правительства и их заместителей, прокуроров и должностных лиц органов правопорядка.

"На момент проведения оценки в НАБУ не было производств в отношении чиновников из Офиса Президента Украины, которые достигли хотя бы стадии подозрения или предъявления обвинения. УПК также ограничивает подследственность НАБУ, не позволяя ему действенно направлять расследование против чиновников Офиса Президента, что следует немедленно исправить", - указано в отчете.

Эксперты рекомендуют сбалансировать подследственность НАБУ для того, чтобы исключить незначительные дела, и обновить список должностных лиц и государственных органов, в отношении которых антикоррупционеры могут проводить расследования, в том числе включив в перечень высших должностных лиц Офиса Президента Украины (таких как руководитель и заместители руководителя ОП).

Таким образом, если к рекомендациям международных экспертов прислушаются, то детективы НАБУ смогут задерживать и объявлять подозрения действующим высокопоставленным чиновникам Офиса Президента.

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Добавим

Накануне СМИ сообщали о том, что НАБУ задержало бывшего заместителя руководителя Офиса Президента и куратора "Большого строительства" Кирилла Тимошенко по делу о сливе информации из бюро.

Впоследствии сам Тимошенко сообщил, что антикоррупционеры провели у него обыск по делу, к которому он якобы "не имеет никакого отношения".

Напомним

НАБУ "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни у аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители на запрос УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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