Директор НАБУ проигнорировал вызов в Раду: нардепы решили идти в Бюро

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос не явился на заседание комитета Верховной Рады для обсуждения вероятного слива данных из Бюро. Поэтому депутаты решили провести выездное заседание, пишет УНН.

В четверг, 20 июня состоялось заседание антикоррупционного комитета, на котором обсудили информацию о вероятном разглашении данных из НАБУ. На заседание приглашали директора бюро Семена Кривоноса. Однако он заявил, что считает преждевременным обсуждение расследования вероятных утечек информации. Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина считает, что отказ директора НАБУ прийти в комитет может быть связан с выходом нового журналистского расследования о возможных утечках информации с участием непосредственно Кривоноса.

Хотя Кривонос и проигнорировал вызов на комитет, но заседание все же состоялось. На нем нардепы обсудили информацию, обнародованную в СМИ, о фактах вероятного разглашения сотрудниками НАБУ данных досудебного расследования.

"Спикеры единогласно акцентировали внимание на необходимости осуществления прозрачной и публичной коммуникации относительно ситуаций, которые приобретают общественный интерес, в том числе на парламентской "платформе" и недопустимости неявки руководства Национального антикоррупционного бюро Украины на заседание комитета Верховной Рады Украины, к предмету ведения которого относится борьба с коррупцией", - отметили в комитете.

Член комитета по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич в эксклюзивном комментарии УНН отметил, что по итогам заседания депутаты решили провести выездное заседание в НАБУ.

"Я предлагал его пригласить к нам, но комитет решил и принял решение большинством голосов о том, что мы пойдем туда, в НАБУ, и там проведем эту встречу и поднимем вопросы, которые сегодня планировали поднять", - отметил он.

Дата, когда состоится выездное заседание комитета в НАБУ, пока не известна.

Напомним

В конце мая стало известно о вероятном разглашении данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

Из-за этого дела директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования.

Журналист Денис Бигус получил фотографии с телефона Юрия Голика, которые показали, что он получал сообщения от экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе со слитой информацией из Бюро. На скриншотах показано, что Биркадзе якобы общался с высокопоставленным чиновником из НАБУ. Однако, по версии журналиста, Биркадзе мог сам писать сообщения от имени высокопоставленного чиновника Бюро и "продавать" их Голику.

Сам Биркадзе заявил, что из дела о вероятной утечке информации из НАБУ сделали вместо расследования шоу.

Кроме того, 20 июня вышло еще одно журналистское расследование о вероятном сливе данных из НАБУ, в котором фигурирует уже сам директор бюро Семен Кривонос.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или же даже не доходят до туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и урон деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители по запросу УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.