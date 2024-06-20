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Директор НАБУ відмовився прийти на комітет після виходу журналістського розслідування, в якому він фігурує – нардеп Радіна

Київ • УНН

 • 218221 перегляди

Анастасія Радіна, голова антикорупційного комітету Верховної Ради, розкритикувала директора НАБУ насіння Кривоноса за відмову бути присутнім на засіданні Комітету з розслідування можливих витоків даних з Бюро, які можуть бути пов'язані з новим журналістським розслідуванням, що безпосередньо стосуються Кривоноса.

Директор НАБУ відмовився прийти на комітет після виходу журналістського розслідування, в якому він фігурує – нардеп Радіна

Голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна відреагувала на відмову директора НАБУ Семена Кривоноса прийти на засідання щодо ймовірних зливів даних з Бюро. Вона вважає, що це може бути пов’язано з виходом нового журналістського розслідування про можливі витоки інформації за участі безпосередньо Кривоноса, пише УНН.

За її словами, запрошення на засідання комітету Кривонос отримав 12 червня і позавчора, 18 червня, він підтвердив їй готовність до публічного засідання. Окрім того, учора НАБУ підтвердило співробітникам секретаріату комітету участь Кривоноса у запланованому засіданні.

"Єдине пояснення, яке я можу уявити для зміни позиції керівника НАБУ щодо участі у комітеті – публікація цього ранку сюжету Михайла Ткача про можливі витоки з НАБУ за участі безпосередньо Семена Кривоноса.  Це – перший і єдиний наразі випадок, коли керівник антикорупційного органу відмовляється взяти участь у засіданні антикорупційного комітету та відповісти на питання", - написала Радіна на своїй фб-сторінці.

Голова комітету наголосила, що питання, які планували поставити Кривоносу на засіданні, не стосуються безпосередньо досудового розслідування. Зокрема:

·        Коли чекати результатів службових розслідувань щодо витоків інформації? За даними журналістів, перші службові записки, які малі стати підставою для негайного реагування, були передані Директору НАБУ ще 24 квітня. Натомість, службове розслідування має тривати не більше ДВОХ місяців;

·        Чи відсторонені фігуранти службових розслідувань від виконання службових обовʼязків повністю чи ні? Чи вони пройшли поліграф?

·        Які дії директор НАБУ вжив щодо імовірних витоків інформації про службові розслідування з підрозділу, який має здійснювати ці розслідування?

·        Чим директор НАБУ пояснює зміни до структури Бюро, за яких його перший заступник одночасно координував слідство, кадрові і дисциплінарні комісії? Нагадаю, перший заступник директора НАБУ за законом не має повноважень щодо досудового розслідування;

·        Чому директор НАБУ вирішив реорганізовувати в першу чергу Головний підрозділ детективів, а не так званий підрозділ Д2 (співробітник якого фігурує у скандалі щодо зливу інформації)? Неформальний аудит НАБУ містив рекомендацію щодо реформування також підрозділу Д2;

·        Як же справи із резонансними розслідуваннями у секторі оборони і безпеки? Відповідь "чекайте" я чую вже більше року;

·        Нарешті, що зроблено, щоб зменшити шкоду для репутації НАБУ і всієї країни в той час, коли ми переконуємо світ підтримувати Україну у то у числі фінансово?

"Пане Кривоносе, інформація про досудове розслідування справді мала би бути недоступна публічно. Якби НАБУ і його внутрішній контроль спрацювали як належить і як передбачає закон, інформація про підстави для розслідування не стала б відома фігурантам, а також "мертвим, живим і ненародженим" ще ДО початку розслідування. Натомість, сталося саме це. Отже, розбирати, що Ви зробили, що це все не повторювалося, також маємо публічно. Разом же маємо розібратися, як Ви переконаєте суспільство довіряти результатам вашого розслідування", - зазначила нардеп.

Вона додала, що у випадку ігнорування засідання комітету директором НАБУ це можна буде розцінювати як "підтвердження тез, які висловили журналісти в опублікованому зранку розслідуванні" і пообіцяла, що нардепи діятимуть "відповідно".

Контекст

У четвер, 20 червня, пройде засідання антикорупційного комітету, на якому планують обговорити розслідування щодо ймовірних витоків даних з НАБУ. На засідання запрошували директора бюро Семена Кривоноса.

Проте Кривонос заявив, що вважає передчасним обговорення розслідування щодо ймовірних зливів інформації з бюро і натякнув, що не прийде сьогодні на засідання комітету.

Нагадаємо

У кінці травня стало відомо про ймовірне розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах нібито бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Через цю справу директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника Гізо Углаву від виконання обов’язків на час досудового розслідування.

Журналіст Денис Бігус отримав фотографії з телефона Юрія Голика, які засвідчили, що він отримував повідомлення від ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе зі злитою інформацією з Бюро. На скриншотах показано, що Біркадзе нібито спілкувався з високопосадовцем з НАБУ. Однак, за версією журналіста, Біркадзе міг сам писати повідомлення від імені високопосадовця Бюро і "продавати" їх Голику.

Сам Біркадзе заявив, що зі справи про ймовірний витік інформації з НАБУ зробили замість розслідування шоу.

Окрім того, 20 червня вийшло ще одне журналістське розслідування про ймовірний злив даних з НАБУ, у якому фігурує вже сам директор бюро Семен Кривонос.

Додамо

Національне антикорупційне бюро України "відоме" своїм вмінням гучно оголосити про викриття чергової схеми та оголосити про підозру топчиновнику. Проте ці справи нерідко розвалюються у судах або ж навіть не доходять до туди.

Наочним прикладом є кримінальні провадження проти ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна. Обидві справи розвалилися у судах. Однак НАБУ не стало офіційно вибачатися перед ексміністром за незаконне кримінальне переслідування та псування ділової репутації.

Ще однією з нещодавніх "гучних" справ НАБУ, до якої виникає все більше питань, є кримінальне провадження проти вже колишнього міністра аграрної політики Миколи Сольського.

Справа антикорупціонерів стосується спору за земельні ділянки у Сумській області, однак, як виявилось, ані у нього, ані афілійованих осіб інкримінованої землі немає. Правоохоронці на запит УНН не стали уточнювати, чим саме в такому разі заволодів ексміністр. Втім, гучні заяви вже стали причиною зриву переговорів з поляками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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