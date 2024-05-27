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Від кришування "піщаної мафії" до справи зливів з НАБУ: хто такий Георгій Біркадзе

Від кришування "піщаної мафії" до справи зливів з НАБУ: хто такий Георгій Біркадзе

Київ • УНН

 • 202500 перегляди

Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.

Днями Директор НАБУ Семен Кривонос відсторонив свого першого заступника від виконання обов'язків на час досудового розслідування щодо ймовірного витоку інформації в Бюро. Напередодні цієї події з’явилася інформація, що в рамках розслідування можливих зливів були проведені обшуки в одного зі слідчих НАБУ, а також у колишнього голови Броварської РДА Георгія Біркадзе. УНН вирішив детальніше поцікавитися персоною Біркадзе та його ймовірною причетністю до витоків інформації щодо кримінальних проваджень.

Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.

Біркадзе запросили на ефір марафону в якості гостя дати коментар з приводу другого траншу з погодженої програми макрофінансової допомоги Ukraine Facility від ЄС обсягом 1,5 млрд євро. Експерт зазначив, що Україна робить все, аби зміцнювати обороноздатність держави. Однак, після цього щось пішло не так.

"На відбудову сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів тільки вкрали, ой вклали, вибачаюсь, в фортифікації", – сказав Біркадзе.

"Пробоїна" в НАБУ

23 травня стало відомо про те, що у детектива НАБУ Валерія Полюги та ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе відбуваються обшуки. Підставою для таких дій стало розголошення даних досудового розслідування представниками НАБУ в інтересах зокрема бізнесмена Юрія Голика, який є фігурантом антикорупційного розслідування по "Великому будівництву".

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно підтвердила обшуки у чинного співробітника НАБУ.

Наступного дня Директор НАБУ Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання посадових обов’язків та керівництв на час досудового розслідування за фактом ймовірного витоку інформації.

"Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом Директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто Першого заступника Директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами. Про перебіг та результати досудового розслідування будемо інформувати громадськість", - йдеться в повідомленні Бюро.

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов звернув увагу, що злив інформації відбувався тривалий час і за різних керівників.

"А цю інформацію Біркадзе отримував від когось, хто мав доступ до дуже різних сфер діяльності НАБУ і при Ситнику, і при Кривоносі. Вочевидь, це не Ситник і не Кривонос)))) А хто ж тоді? ...Я дуже довго слідкую за корупцією. І не зміг згадати хто б ще серед топ-посадовців у виконавчій владі і правоохоронних органах займав би свою посаду безвилазно з 2015 року. От реально, тільки Углава як зайшов тоді з грузинською командою першим замом в НАБУ – так і сидить весь цей час. Заматерів, голова закружились від влади", - припустив Ніколов.

"Агент НАБУ" та перший офіційний викривач корупції Євген Шевченко прямо зазначає, що Углава та Біркадзе – друзі.

"Усього наразі вивчається 23 можливих випадки зливу інформації, яку Углава передавав своєму близькому другові Георгію Біркадзе - ексголові Броварської РДА - який, у свою чергу, доносив її до тих осіб, стосовно яких детективи вели НСРД (негласні слідчо-розшукові дії)", - написав він на своїй сторінці у Фейсбук.

Георгій Біркадзе народився в Грузії. Згідно з відкритою інформацією, в Україні він проживає з 1992 року, а з 2006 року – мешкає в столиці. Займається будівельним бізнесом. У вересня 2020 року був призначений головою Броварської РДА. За словами самого Біркадзе, тодішній керівник Київської обласної адміністрації Василь Володін, був зачарований його ідеєю будівництва сміттєпереробного заводу. І саме це стало підставою призначення Біркадзе на посаду голови райадміністрації. Однак, журналісти мали й іншу версію призначення Біркадзе, мовляв, його лобіював Михайло Бродський та його діловий партнер Нестор Шуфрич, які були зацікавлені мати свою людину для організації незаконного видобутку піску. Журналісти припускали навіть, що Біркадзе за сприяння "пісочній мафії" отримує до 100 тисяч доларів щомісяця. 

Біркадзе був звільнений з посади голови РДА 29 березня 2021 року. Цікаво, що після цього Броварську РДА очолив Павло Проскочило, якого ЗМІ називають кумом Біркадзе. Проскочило потрапив в поле зору правоохоронців у справі про хабар за дозвіл на виїзд за кордон для волонтера, що мав завезти в Україну бронежилети.

Біркадзе ж після звільнення з посади став займатися активним просуванням себе як політичного та економічного експерта. Що з цього вийшло – ми писали вище. Однак аналіз відкритої інформації дає підстави припускати, що Біркадзе не відмовився від активної бізнес діяльності.

Трохи про бізнес

Біркадзе був засновником ТОВ "БРК Холдинг Груп", яке входить в групу компаній "Строй Гарант Інвест". Компанії з цієї групи неодноразово отримували підряди на ремонт каналізацій на великих об’єктах у Києві: у 2018 році "АК Київводоканал" підписав угоду з ТОВ "Натеко енерго монтаж" на ремонт каналізації під Дніпром вартістю 370 мільйонів гривень. Цікаво, що тепер кінцевим бенефіціаром "БРК Холдинг Груп" є Ліа Нешта – сестра Георгія Біркадзе. Але і це не все – співвласниками ТОВ "Натеко енерго монтаж" тривалий час була дружина Георгія Біркадзе Ольга та її брат. Ще одна структура "БРК Гідросервіс", яка у 2018 році виграла тендер на ремонт дощової каналізацію на Лівобережній за 133 мільйони, взагалі не оприлюднивши ціни на будівельні матеріали, тепер належить, зокрема, Олексію Нешті (йомовірно чоловікові сестри Георгія Біркадзе).

За інформацією ЗМІ, протягом 2017-2021 років чотири компанії, пов’язані з Біркадзе, – "Натеко Енерго Монтаж", "Строй Гарант Груп", "БРК Термотехнолоджі" та "БРК Гідросервіс" отримали підрядів на 942,65 млн гривень.

Виконання цих та інших підрядних робіт неодноразово привертало увагу правоохоронців. Зокрема, у 2020 році Нацполіція розслідувала провадження в якому підозрювала тодішніх фактичних власників "Натеко" у корупційних зв’язках з керівництвом Мінмолодьспорту, що дозволило їм завищити фактичні обсяги та вартість робіт з реконструкції ігрової зали в "Олімпійський НСЦ "Конча-Заспа". Загалом вартість робіт перевищувала 156 млн грн.

Викладене вище лише приклади, які демонструють невелику частину компаній та епізодів з бізнес-діяльності родини Біркадзе. Як стверджує блогер Володимир Бондаренко, Георгій Біркадзе фігурував у справі забудови біля Ботсаду у Києві, де за 20 років "засвітилося" немало девелоперів-інвесторів, серед них Мухтар Аблязов, Войцехівський, Вавриш. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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