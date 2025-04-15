Артем Ситник

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19982 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135943 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125989 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127476 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125831 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128188 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192770 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76805 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164046 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115425 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Верховний Суд остаточно підтвердив звільнення Князєва

Велика Палата ВС залишила без змін рішення про звільнення ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Раніше його затримали за підозрою в отриманні хабаря.

Політика • 12 грудня, 14:33 • 16813 перегляди

ЗМІ помітили Шабуніна, який нібито служить бойовим медиком, у столичному метро

Віталія Шабуніна, який нібито числиться бойовим медиком, побачили у цивільному в київському метро. ДБР розслідує справи щодо Шабуніна, зокрема про ухилення від мобілізації та незаконне використання військового майна.

Політика • 20 вересня, 14:39 • 14138 перегляди

Має зв’язки із Ситником і Шабуніним: ЗМІ назвали прізвище чиновника, який фігурує у справі про хабар на $700 тис

Олександр Багатіков, директор департаменту безпеки АОЗ, відправив посередника на отримання хабаря у $700 тис від фінансової компанії за вплив на детективів БЕБ.

Політика • 27 липня, 09:32 • 98854 перегляди

Розчищає дорогу для Ситника? Железняк намагався прибрати антикорупційну норму із законопроєкту про БЕБ

Під час засідання парламентського комітету народний депутат Ярослав Железняк спробував вилучити із законопроєкту про реформування Бюро економічної безпеки антикорупційну норму, яка б дискваліфікувала кандидатів, внесених до Реєстру корупціонерів, але його пропозиція була відхилена.

Політика • 19 червня, 12:56 • 24191 перегляди

Хто виграв від справи проти Сольського і до чого тут "витік інформації" в НАБУ

Відразу після заяви НАБУ про розкриття схеми розкрадання держаних земель, у якій фігурує міністр агрополітики, заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак заявив про вихід Польщі з переговорів з Україною. Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.

Політика • 4 червня, 06:04 • 192496 перегляди

Ситника звільнили з посади заступника голови НАЗК - нардеп

Артем Ситник, колишній директор Національного антикорупційного бюро України, був звільнений зі своєї нової посади заступника Голови Національного агентства із запобігання корупції.

Політика • 3 червня, 12:24 • 24973 перегляди

Від кришування "піщаної мафії" до справи зливів з НАБУ: хто такий Георгій Біркадзе

Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.

Публікації • 27 травня, 15:24 • 202513 перегляди

Механізм подачі декларації буде спрощено, до кінця 2024 року понад 70% даних мають заповнюватися автоматично

До кінця 2024 року понад 70% даних у деклараціях про майно публічних службовців в Україні мають автоматично заповнюватися з державних реєстрів, що зменшить кількість механічних помилок та спростить процес подання декларацій.

Суспільство • 18 квітня, 14:34 • 23941 перегляди

Україна та Чехія обговорили антикорупційну співпрацю

Заступник Голови НАЗК обговорив з чеськими посадовцями співпрацю у боротьбі з корупцією, зокрема, питання ідентифікації активів, протидії дезінформації, українських біженців та запобігання корупції, пов'язаної з війною.

Суспільство • 13 березня, 02:52 • 109434 перегляди
Ексклюзив

Прізвище нового голови НАЗК визначено до завершення конкурсу – розслідування

Кого планують поставити на чолі Нацагентства на наступні чотири роки – УНН дізнався про те, що відбувається за лаштунками конкурсу.

Політика • 24 лютого, 10:39 • 433961 перегляди

НАБУ хоче отримати можливість автономного прослуховування телефонів правопорушників - Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро України наголосив на необхідності отримання відомством автономних повноважень на прослуховування телефонів правопорушників під час брифінгу з питань розслідування.

Політика • 21 лютого, 14:09 • 22308 перегляди

Майже 1,5 мільйона декларацій подали українські чиновники під час кампанії 2021-2022 років - НАЗК

НАЗК повідомило, що під час деклараційних кампаній 2021 та 2022 років посадовці подали майже 1,5 мільйона декларацій, з яких 744,6 тисячі - у 2021 році та 712,9 тисячі - у 2022 році.

Політика • 1 лютого, 17:46 • 109524 перегляди

Декларації чиновників планують перевіряти за допомогою штучного інтелекту

НАЗК в Україні використовуватиме штучний інтелект для оцінки та перевірки декларацій чиновників, зосереджуючись на деклараціях з вищим ступенем ризику, що відрізняється від попередніх щорічних перевірок усіх високопосадовців.

Суспільство • 22 грудня, 12:43 • 24849 перегляди

В НАЗК прогнозують, що найбільш ризиковані декларації будуть подаватися в кінці січня

За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, НАЗК очікує, що найризикованіші декларації чиновників припадуть на кінець січня, відзначаючи тенденцію, що посадовці з вищим рівнем корупційного ризику подають менше декларацій.

Суспільство • 21 грудня, 13:40 • 32790 перегляди

Повернення обов’язкового декларування: у НАЗК розповіли, чи стали чиновники активніше подавати е-декларації

За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, після відновлення обов'язкового електронного декларування не відбулося сплеску подачі декларацій, але він прогнозує збільшення кількості ризикованих декларацій до січня 2024 року.

Політика • 21 грудня, 13:19 • 27935 перегляди

НАЗК обіцяє значно збільшити відсоток декларацій, які пройдуть повну перевірку – Ситник

Заступник голови НАЗК Артем Ситник повідомив, що раніше понад 99% декларацій не перевірялися системно через обмеженість ресурсів, але з новим законодавством та підходами це зміниться. Тепер значна частина декларації будуть оцінюватися автоматично, що дозволить зробити перевірку більш ефективною.

Політика • 21 грудня, 12:45 • 30072 перегляди

Маєтки в Буковелі на понад 50 мільйонів гривень: майно колишнього військкома з Рівненщини перейшло державі

Майно колишнього начальника Рівненського військкомату Сергія Луцюка вартістю 51,7 млн грн було арештовано державою за підозрою у незаконному збагаченні та нападі на військовослужбовця.

Кримінал та НП • 18 грудня, 12:32 • 31807 перегляди