Артем Ситник

Майже 1,5 мільйона декларацій подали українські чиновники під час кампанії 2021-2022 років - НАЗК

НАЗК повідомило, що під час деклараційних кампаній 2021 та 2022 років посадовці подали майже 1,5 мільйона декларацій, з яких 744,6 тисячі - у 2021 році та 712,9 тисячі - у 2022 році.