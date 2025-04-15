Велика Палата ВС залишила без змін рішення про звільнення ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Раніше його затримали за підозрою в отриманні хабаря.
Віталія Шабуніна, який нібито числиться бойовим медиком, побачили у цивільному в київському метро. ДБР розслідує справи щодо Шабуніна, зокрема про ухилення від мобілізації та незаконне використання військового майна.
Олександр Багатіков, директор департаменту безпеки АОЗ, відправив посередника на отримання хабаря у $700 тис від фінансової компанії за вплив на детективів БЕБ.
Під час засідання парламентського комітету народний депутат Ярослав Железняк спробував вилучити із законопроєкту про реформування Бюро економічної безпеки антикорупційну норму, яка б дискваліфікувала кандидатів, внесених до Реєстру корупціонерів, але його пропозиція була відхилена.
Відразу після заяви НАБУ про розкриття схеми розкрадання держаних земель, у якій фігурує міністр агрополітики, заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзєйчак заявив про вихід Польщі з переговорів з Україною. Деякі експерти схиляють до думки, що такий хід Польщі був задуманим і справа Сольського не випадково збігла у часі з демаршем поляків, які тим часом стрімко нарощують свій експорт у білорусь.
Артем Ситник, колишній директор Національного антикорупційного бюро України, був звільнений зі своєї нової посади заступника Голови Національного агентства із запобігання корупції.
Останнім часом Біркадзе став фігурувати в медійному полі як політичний експерт. Навіть потрапив в ефір телемарафону, де, однак, привернув до себе увагу не глибокою аналітикою, а дуже характерною обмовкою.
До кінця 2024 року понад 70% даних у деклараціях про майно публічних службовців в Україні мають автоматично заповнюватися з державних реєстрів, що зменшить кількість механічних помилок та спростить процес подання декларацій.
Заступник Голови НАЗК обговорив з чеськими посадовцями співпрацю у боротьбі з корупцією, зокрема, питання ідентифікації активів, протидії дезінформації, українських біженців та запобігання корупції, пов'язаної з війною.
Кого планують поставити на чолі Нацагентства на наступні чотири роки – УНН дізнався про те, що відбувається за лаштунками конкурсу.
Директор Національного антикорупційного бюро України наголосив на необхідності отримання відомством автономних повноважень на прослуховування телефонів правопорушників під час брифінгу з питань розслідування.
НАЗК повідомило, що під час деклараційних кампаній 2021 та 2022 років посадовці подали майже 1,5 мільйона декларацій, з яких 744,6 тисячі - у 2021 році та 712,9 тисячі - у 2022 році.
НАЗК в Україні використовуватиме штучний інтелект для оцінки та перевірки декларацій чиновників, зосереджуючись на деклараціях з вищим ступенем ризику, що відрізняється від попередніх щорічних перевірок усіх високопосадовців.
За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, НАЗК очікує, що найризикованіші декларації чиновників припадуть на кінець січня, відзначаючи тенденцію, що посадовці з вищим рівнем корупційного ризику подають менше декларацій.
За словами заступника голови НАЗК Артема Ситника, після відновлення обов'язкового електронного декларування не відбулося сплеску подачі декларацій, але він прогнозує збільшення кількості ризикованих декларацій до січня 2024 року.
Заступник голови НАЗК Артем Ситник повідомив, що раніше понад 99% декларацій не перевірялися системно через обмеженість ресурсів, але з новим законодавством та підходами це зміниться. Тепер значна частина декларації будуть оцінюватися автоматично, що дозволить зробити перевірку більш ефективною.
Майно колишнього начальника Рівненського військкомату Сергія Луцюка вартістю 51,7 млн грн було арештовано державою за підозрою у незаконному збагаченні та нападі на військовослужбовця.