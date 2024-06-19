Розчищає дорогу для Ситника? Железняк намагався прибрати антикорупційну норму із законопроєкту про БЕБ

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5500 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 65925 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 153069 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 148945 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123988 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133355 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85307 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93236 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98843 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89708 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
56%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 22119 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 45389 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 18532 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 24498 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12986 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 148945 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 222464 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 372241 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 308213 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 416384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1760 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 13023 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31384 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28224 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123988 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Розчищає дорогу для Ситника? Железняк намагався прибрати антикорупційну норму із законопроєкту про БЕБ

Київ • УНН

 • 24190 перегляди

Під час засідання парламентського комітету народний депутат Ярослав Железняк спробував вилучити із законопроєкту про реформування Бюро економічної безпеки антикорупційну норму, яка б дискваліфікувала кандидатів, внесених до Реєстру корупціонерів, але його пропозиція була відхилена.

Розчищає дорогу для Ситника? Железняк намагався прибрати антикорупційну норму із законопроєкту про БЕБ

Під час сьогоднішнього засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк намагався проштовхнути правку, яка б прибрала з законопроєкту про перезавантаження Бюро економічної безпеки важливу антикорупційну норму, пише УНН.

Йдеться про норму законопроєкту, якою можливості обіймати посаду голови БЕБ позбавляються кандидати внесені до Рєстру корупційонерів.

"І тут, знову ж таки, є питання про те, що він (кандидат на посаду голови БЕБ – ред.) буде… Про те, що він не має бути в цьому реєстрі корупціонерів. Ну, знову ж таки, мені здається, що це тупо, що це не відповідає вимогам, як у нас по іншим органам… ну, сорі… Ви ж самі, в першу чергу "Слуга народу", кричали про те, що в нас… має працювати рік і потім з нього виключати. В мене пропозиція просто це прибрати. Це пункт 3 і підпункт 13 – "відомості про яку внесені в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційне або пов’язане з корупційними правопорушення", - сказав Железняк.

Елена Архипова

Голова комітету Данило Гетманцев відхилив таку пропозицію. Однак, Железняк наполягав і не хотів погоджуватися з рішенням залишити в законопроєкті цю норму.

Комітет врешті підтримав та рекомендував ВР ухвалити законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.

Додамо, що під час дискусії довкола пропозиції Железняка виключити антикорупційну норму, голова комітету Гетманцев вказав на подвійні стандарти – мовляв, коли антикорупційні обмеження закривають шлях до посади для "активіста-корупціонера", то "ви пропонуєте прибрати ці обмеження". Ймовірно, натякаючи на Артема Ситника.

Додамо

3 червня 2024 року заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду. На тлі цього з’явилася інформація, що Артем Ситник готується очолити БЕБ після його перезапуску.

Однак, нагадаємо, Ситник був внесений до реєстру корупціонерів за рішенням суду в 2019 році, коли очолював Національне антикорупційне бюро.

Стаття, відповідно до якої Ситника було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення: ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.

Олена Архіпова

Олена Архіпова

Політика
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада
Артем Ситник
Ярослав Железняк
Рівне
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,956.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,586.46