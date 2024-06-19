Розчищає дорогу для Ситника? Железняк намагався прибрати антикорупційну норму із законопроєкту про БЕБ

Під час сьогоднішнього засідання Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк намагався проштовхнути правку, яка б прибрала з законопроєкту про перезавантаження Бюро економічної безпеки важливу антикорупційну норму, пише УНН.

Йдеться про норму законопроєкту, якою можливості обіймати посаду голови БЕБ позбавляються кандидати внесені до Рєстру корупційонерів.

"І тут, знову ж таки, є питання про те, що він (кандидат на посаду голови БЕБ – ред.) буде… Про те, що він не має бути в цьому реєстрі корупціонерів. Ну, знову ж таки, мені здається, що це тупо, що це не відповідає вимогам, як у нас по іншим органам… ну, сорі… Ви ж самі, в першу чергу "Слуга народу", кричали про те, що в нас… має працювати рік і потім з нього виключати. В мене пропозиція просто це прибрати. Це пункт 3 і підпункт 13 – "відомості про яку внесені в Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційне або пов’язане з корупційними правопорушення", - сказав Железняк.

Елена Архипова

Голова комітету Данило Гетманцев відхилив таку пропозицію. Однак, Железняк наполягав і не хотів погоджуватися з рішенням залишити в законопроєкті цю норму.

Комітет врешті підтримав та рекомендував ВР ухвалити законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Втім, без зауважень бізнесу та узгодження іноземних партнерів.

Додамо, що під час дискусії довкола пропозиції Железняка виключити антикорупційну норму, голова комітету Гетманцев вказав на подвійні стандарти – мовляв, коли антикорупційні обмеження закривають шлях до посади для "активіста-корупціонера", то "ви пропонуєте прибрати ці обмеження". Ймовірно, натякаючи на Артема Ситника.

Додамо

3 червня 2024 року заступник Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Артем Ситник залишив свою посаду. На тлі цього з’явилася інформація, що Артем Ситник готується очолити БЕБ після його перезапуску.

Однак, нагадаємо, Ситник був внесений до реєстру корупціонерів за рішенням суду в 2019 році, коли очолював Національне антикорупційне бюро.

Стаття, відповідно до якої Ситника було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення: ч. 1 ст. 172-5 КУпАП Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків.

Генпрокуратурою стосовно Ситника було складено адмінпротоколи стосовно його відпочинку у мисливському господарстві на Рівненщині, який нібито оплатили інші люди і директор НАБУ не вказав суму у декларації. Ситник нібито не сплатив кошти за проживання в ході свого відпочинку в сумі 25 тисяч гривень.