Расчищает дорогу для Сытника? Железняк пытался убрать антикоррупционную норму из законопроекта о БЭБ

Во время сегодняшнего заседания Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики первый заместитель председателя комитета, нардеп Ярослав Железняк пытался протолкнуть правку, которая бы убрала из законопроекта о перезагрузке Бюро экономической безопасности важную антикоррупционную норму, пишет УНН.

Речь идет о норме законопроекта, которой возможности занимать должность председателя БЭБ лишаются кандидаты, внесенные в Реестр коррупционеров.

"И здесь, опять же, есть вопрос о том, что он (кандидат на должность главы БЭБ - ред.) будет... О том, что он не может быть в этом реестре коррупционеров. Ну, опять же, мне кажется, что это тупо, что это не соответствует требованиям, как у нас по другим органам... ну, сорри... Вы же сами, в первую очередь "Слуга народа", кричали о том, что у нас... должен работать год и потом из него исключать. У меня предложение просто это убрать. Это пункт 3 и подпункт 13 - "сведения о котором внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционное или связанное с коррупционными правонарушениями", - сказал Железняк.

Елена Архипова

Председатель комитета Даниил Гетманцев отклонил такое предложение. Однако, Железняк настаивал и не хотел соглашаться с решением оставить в законопроекте эту норму.

Комитет наконец поддержал и рекомендовал ВР принять законопроект № 10439 о реформе Бюро экономической безопасности (БЭБ). Впрочем, без замечаний бизнеса и согласования иностранных партнеров.

Добавим, что во время дискуссии вокруг предложения Железняка исключить антикоррупционную норму, председатель комитета Гетманцев указал на двойные стандарты - мол, когда антикоррупционные ограничения закрывают путь к должности для "активиста-коррупционера", то "вы предлагаете убрать эти ограничения". Вероятно, намекая на Артема Сытника.

Добавим

3 июня 2024 года заместитель Председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник покинул свою должность. На фоне этого появилась информация, что Артем Сытник готовится возглавить БЭБ после его перезапуска.

Однако, напомним, Сытник был внесен в реестр коррупционеров по решению суда в 2019 году, когда возглавлял Национальное антикоррупционное бюро.

Статья, согласно которой Сытник был привлечен к ответственности за совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения: ч. 1 ст. 172-5 КУоАП Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы относительно его отдыха в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 тысяч гривен.