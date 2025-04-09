Большая Палата ВС оставила без изменений решение об увольнении экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. Ранее его задержали по подозрению в получении взятки.
Виталия Шабунина, который якобы числится боевым медиком, увидели в гражданском в киевском метро. ГБР расследует дела в отношении Шабунина, в частности об уклонении от мобилизации и незаконном использовании военного имущества.
Александр Багатиков, директор департамента безопасности АОЗ, отправил посредника на получение взятки в $700 тыс. от финансовой компании за влияние на детективов БЭБ.
Во время заседания парламентского комитета народный депутат Ярослав Железняк попытался изъять из законопроекта о реформировании Бюро экономической безопасности антикоррупционную норму, которая бы дисквалифицировала кандидатов, внесенных в Реестр коррупционеров, но его предложение было отклонено.
Сразу после заявления НАБУ о раскрытии схемы хищения государственных земель, в которой фигурирует министр агрополитики, заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил о выходе Польши из переговоров с Украиной. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.
Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.
В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.
До конца 2024 года более 70% данных в декларациях об имуществе публичных служащих в Украине должны автоматически заполняться из государственных реестров, что уменьшит количество механических ошибок и упростит процесс подачи деклараций.
Заместитель Председателя НАПК обсудил с чешскими чиновниками сотрудничество в борьбе с коррупцией, в частности, вопросы идентификации активов, противодействия дезинформации, украинских беженцев и предотвращения коррупции, связанной с войной.
Кого планируют поставить во главе Нацагентства на следующие четыре года - УНН узнал о том, что происходит за кулисами конкурса.
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.
НАПК сообщило, что во время декларационных кампаний 2021 и 2022 годов чиновники подали почти 1,5 миллиона деклараций, из которых 744,6 тысячи - в 2021 году и 712,9 тысячи - в 2022 году.
НАПК в Украине будет использовать искусственный интеллект для оценки и проверки деклараций чиновников, сосредотачиваясь на декларациях с высокой степенью риска, что отличается от предыдущих ежегодных проверок всех чиновников.
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.
По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.
Заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что ранее более 99% деклараций не проверялись системно из-за ограниченности ресурсов, но с новым законодательством и подходами это изменится. Теперь значительная часть декларации будут оцениваться автоматически, что позволит сделать проверку более эффективной.
Имущество бывшего начальника Ривненского военкомата Сергея Луцюка стоимостью 51,7 млн грн было арестовано государством по подозрению в незаконном обогащении и нападении на военнослужащего.