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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26571 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Имеет связи с Сытником и Шабуниным: СМИ назвали фамилию чиновника, фигурирующего по делу о взятке на $700 тыс

Александр Багатиков, директор департамента безопасности АОЗ, отправил посредника на получение взятки в $700 тыс. от финансовой компании за влияние на детективов БЭБ.

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Расчищает дорогу для Сытника? Железняк пытался убрать антикоррупционную норму из законопроекта о БЭБ

Во время заседания парламентского комитета народный депутат Ярослав Железняк попытался изъять из законопроекта о реформировании Бюро экономической безопасности антикоррупционную норму, которая бы дисквалифицировала кандидатов, внесенных в Реестр коррупционеров, но его предложение было отклонено.

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Кто выиграл от дела против Сольского и при чем тут "утечка информации" в НАБУ

Сразу после заявления НАБУ о раскрытии схемы хищения государственных земель, в которой фигурирует министр агрополитики, заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак заявил о выходе Польши из переговоров с Украиной. Некоторые эксперты склоняются к мнению, что такой ход Польши был задуманным и дело Сольского не случайно совпало во времени с демаршем поляков, которые тем временем стремительно наращивают свой экспорт в беларусь.

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Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

В последнее время Биркадзе стал фигурировать в медийном поле как политический эксперт. Даже попал в эфир телемарафона, где, однако, привлек к себе внимание не глубокой аналитикой, а очень характерной оговоркой.

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Механизм подачи декларации будет упрощен, до конца 2024 года более 70% данных должны заполняться автоматически

До конца 2024 года более 70% данных в декларациях об имуществе публичных служащих в Украине должны автоматически заполняться из государственных реестров, что уменьшит количество механических ошибок и упростит процесс подачи деклараций.

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Украина и Чехия обсудили антикоррупционное сотрудничество

Заместитель Председателя НАПК обсудил с чешскими чиновниками сотрудничество в борьбе с коррупцией, в частности, вопросы идентификации активов, противодействия дезинформации, украинских беженцев и предотвращения коррупции, связанной с войной.

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Фамилия нового главы НАПК определена до завершения конкурса - расследование

Кого планируют поставить во главе Нацагентства на следующие четыре года - УНН узнал о том, что происходит за кулисами конкурса.

политика • 24 февраля, 10:39 • 433960 просмотра

НАБУ хочет получить возможность автономного прослушивания телефонов правонарушителей - Кривонос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины отметил необходимость получения ведомством автономных полномочий на прослушивание телефонов правонарушителей во время брифинга по вопросам расследования.

политика • 21 февраля, 14:09 • 22308 просмотра

Почти 1,5 миллиона деклараций подали украинские чиновники во время кампании 2021-2022 годов - НАПК

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Декларации чиновников планируют проверять с помощью искусственного интеллекта

НАПК в Украине будет использовать искусственный интеллект для оценки и проверки деклараций чиновников, сосредотачиваясь на декларациях с высокой степенью риска, что отличается от предыдущих ежегодных проверок всех чиновников.

Общество • 22 декабря, 12:43 • 24849 просмотра

В НАПК прогнозируют, что наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце января

По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.

Общество • 21 декабря, 13:40 • 32790 просмотра

Возвращение обязательного декларирования: в НАПК рассказали, стали ли чиновники активнее подавать е-декларации

По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, после восстановления обязательного электронного декларирования не произошло всплеска подачи деклараций, но он прогнозирует увеличение количества рискованных деклараций до января 2024 года.

политика • 21 декабря, 13:19 • 27935 просмотра

НАПК обещает значительно увеличить процент деклараций, которые пройдут полную проверку - Сытник

Заместитель председателя НАПК Артем Сытник сообщил, что ранее более 99% деклараций не проверялись системно из-за ограниченности ресурсов, но с новым законодательством и подходами это изменится. Теперь значительная часть декларации будут оцениваться автоматически, что позволит сделать проверку более эффективной.

политика • 21 декабря, 12:45 • 30072 просмотра

Имения в Буковеле на более 50 миллионов гривен: имущество бывшего военкома с Ривненщины перешло государству

Имущество бывшего начальника Ривненского военкомата Сергея Луцюка стоимостью 51,7 млн грн было арестовано государством по подозрению в незаконном обогащении и нападении на военнослужащего.

Криминал и ЧП • 18 декабря, 12:32 • 31806 просмотра