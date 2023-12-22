Декларации чиновников планируют проверять с помощью искусственного интеллекта

НАПК меняет подход к отбору и проверкам деклараций. Теперь проверять сведения будут с помощью помощью искусственного интеллекта. Об этом заявил заместитель председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Артем Сытник, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

Детали

Как отметил Сытник, ранее НАПК должно было ежегодно проверять декларации всех топ-чиновников. На полную проверку отбирали декларации в зависимости от категории должности, в первую очередь проверяли Президента Украины, министров, народных депутатов, судей Конституционного Суда Украины и Верховного Суда.

Таким образом, как сообщается, более 99% деклараций были не охвачены системным контролем. "Как результат, мы не реализовывали ожидания общества по проверкам деклараций", - указал заместитель председателя НАПК.

Отныне отбор деклараций будет осуществляться по результатам оценки рисков декларации, то есть в зависимости от показателя рейтинга риска. Это стало возможным поскольку в Закон Украины "О предотвращении коррупции" внесены изменения и исключена обязанность проверять ежегодно все декларации топ-чиновников, что позволило фактически изменить подход к отбору деклараций на проверку по риск-ориентированному принципу - отметил Артем Сытник.

По его словам, за последние полтора года, когда была приостановлена обязательная подача деклараций и их проверки, НАПК использовало это время для разработки ИТ-продуктов, которые могут сделать проверки более эффективными.

Все поданные декларации будут проходить оценку рисков, те декларации, которые будут иметь наименьший показатель рейтинга риска и могут быть проверены автоматизировано смогут быть проверены с помощью искусственного интеллекта - механизма автоматизированной проверки. Речь идет о сравнении данных декларации с другими реестрами, проверке определенными "формулами", например, на выявление признаков незаконного обогащения, наличия необоснованных активов и т.д - указал Сытник.

Он отметил, что получение справки о прохождении автопроверки не будет означать, что декларация прошла полную проверку, а будет свидетельствовать, что она имеет минимальный коэффициент риска.

В НАПК прогнозируют, что треть деклараций пройдут эту проверку. Ведомство сможет вернуться к ним, если будут выявлены новые факты или поступит обращение о признаках недостоверного декларирования. "Из остальных 70% деклараций будут отбираться для проведения полной проверки те декларации, которые имеют самый высокий рейтинг риска, отобранные декларации в автоматизированном режиме будут распределяться для проверки уполномоченным лицам НАПК", - добавил Сытник.

В НАПК прогнозируют, что наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце января