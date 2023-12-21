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В НАПК прогнозируют, что наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце января

Киев  •  УНН

21 декабрь 2023, 13:40  •  25255 просмотра

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По словам заместителя председателя НАПК Артема Сытника, НАПК ожидает, что самые рискованные декларации чиновников придутся на конец января, отмечая тенденцию, что чиновники с высоким уровнем коррупционного риска подают меньше деклараций.

В НАПК прогнозируют, что потенциально наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце января, когда подходит к завершению кампания декларирования. Об этом сообщил заместитель Председателя НАПК  Артем Сытник во время брифинга, передает корреспондент УНН.    

Мы оцениваем, то что видели раньше. Была такая закономерность, что чем меньше должность связана с коррупционными рисками, тем больше людей, которые занимают такие должности подают декларации. Тенденция такова, что чем выше коррупционный риск по этой должности, тем меньше желающих подать декларации. Сейчас, когда обязанность восстановлена, декларации подаются, но мы прогнозируем, что потенциально наиболее рискованные декларации будут подаваться в конце кампании декларирования. То есть это будет конец января 2024 года

- рассказал Сытник. 

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Дополнение   

5 сентября ВР приняла в целом законопроект №9534 о восстановлении электронного декларирования для чиновников. 10 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о восстановлении электронного декларирования с правкой об открытом доступе (№9534).

10 декабря 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выполнило требования Закона № 3384-ІХ и обеспечило открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
В НАЗК прогнозують, що найбільш ризиковані декларації будуть подаватися в кінці січня
The NACP predicts that the most risky declarations will be submitted at the end of January
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