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Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про відновлення електронного декларування з правкою про відкритий доступ (№9534), повідомляє УНН із посиланням на картку проєкту закону.

Деталі

Документ називається “Пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану”.

Згідно з ним повертаються та публічно відкриваються електронні декларації.

Нагадаємо

Раніше Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування, який залишав реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів - більше ніж 83 тисячі.

В оновленій версії Глава держави запропонував Верховній Раді зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій 20 вересня.

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