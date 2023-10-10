Президент підписав законопроєкт про публічне відкриття е-декларацій

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Документ називається “Пропозиції Президента України до Закону про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану”.

Згідно з ним повертаються та публічно відкриваються електронні декларації.

Нагадаємо

Раніше Зеленський ветував законопроєкт про е-декларування, який залишав реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів - більше ніж 83 тисячі.

В оновленій версії Глава держави запропонував Верховній Раді зробити відкритим доступ до реєстру декларацій, але водночас врахувати низку особливостей щодо певних груп декларантів.

Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій 20 вересня.