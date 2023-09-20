Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського. Проект закону передбачає відкриття публічного доступу до декларацій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
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“Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення є-декларування ЗА - 341, конституційна більшість”, - йдеться у повідомленні у Telegram.
За словами Железняка, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.
Нагадаємо
Раніше Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів – більше ніж 83 тисячі.