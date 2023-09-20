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Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій

Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект про електронне декларування з правкою президента Володимира Зеленського. Проект закону передбачає відкриття публічного доступу до декларацій. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.

Цитата

“Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення є-декларування ЗА - 341, конституційна більшість”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами Железняка, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів – більше ніж 83 тисячі.

Українські Національні Новини

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