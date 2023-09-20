Рада проголосувала за публічне відкриття е-декларацій

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“Рада схвалила вето Президента та виправила закон про відновлення є-декларування ЗА - 341, конституційна більшість”, - йдеться у повідомленні у Telegram.

За словами Железняка, зміни передбачають одразу відкриття декларацій.

Нагадаємо

Раніше Володимир Зеленський ветував цей законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік. Перед тим петицію з таким проханням до нього підписали рекордною кількістю голосів – більше ніж 83 тисячі.