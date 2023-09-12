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Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік

Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік

Київ • УНН

 • 359012 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування, який залишає реєстри закритими на рік, повідомляє УНН

Цитата 

"Заветував прийнятий ВР закон в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето думаю всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими", - заявив президент у зверненні у Telegram. 

Доповнення

12 вересня Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписав законопроєкт про е-декларування, який парламент ухвалив 5 вересня без поправки про відкриття декларацій, та направив на підпис президенту. 

Нагадаємо

6 вересня Зеленський повідомив, що ухвалить рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

8 вересня Депутати Європарламенту звернулись до президента України Володимира Зеленського, аби той повернув закон про е-декларування, який Верховна Рада ухвалила 5 вересня без важливої поправки про відкриття декларацій. 

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