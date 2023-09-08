Парламент ЄС закликає Зеленського повернути закон про електронне декларування

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"Ми закликаємо президента Володимира Зеленського повернути законопроект №9534 до парламенту з вимогою відкрити реєстр та накласти вето на проект закону №9587-д у повному обсязі", - пише Галер.

У пості було додано повну заяву депутатів парламенту ЄС щодо ветування закону про електронне декларування.

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У публікації представник Європарламенту нагадує, що Верховна Рада України ухвалила законопроект, який відновлює обов'язок подавати електронні декларації про майно для чиновників та народних депутатів. Він також зазначив, що поправка, згідно з якою ці е-декларації буде закрито для громадськості ще на рік, також була успішна проголосована.

Нагадаємо

Національне агентство з питань запобігання корупції планує звернутися до Президента України з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект 9587-Д. В ухваленому законі, зокрема, підтримано зміни, якими буде приховано від громадян, журналістів та доброчесних керівників дані Реєстру осіб, які вчинили корупційні та повʼязані з корупцією правопорушення.

У відовідь Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалить рішення щодо закону про електронне декларування після консультацій із віце-прем'єр-міністром з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.