Покарання за несвоєчасне подання декларацій: НАЗК звернеться до Зеленського з проханням накласти вето на закон

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«НАЗК направить звернення Президентові України з проханням накласти вето щодо прийнятого Парламентом законопроекту, що дозволить повернути його на повторний розгляд Верховній Раді. Таке рішення є єдиним в правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України», - йдеться в повідомленні.

Деталі

В НАЗК зазначають, що перш за все в ухваленому законопроекті підтримано норму, відповідно до якої особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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«Законотворці підтримали й зміни, якими буде приховано дані згаданого Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників, шляхом не внесення відомостей про осіб, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також видалення більшості вже наявних відомостей про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення адміністративних та кримінальних пов’язаних з корупцією та корупційних правопорушень», - зазначається в повідомленні.

В НАЗК нагадали, що Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1 961 особа притягнута до дисциплінарної відповідальності, 29 457 – до адміністративної відповідальності, а 15 138 – до кримінальної. Після внесення вищезазначених змін до ст. 59 орієнтовно залишиться 5 021 особа, буде видалено понад 10 тисяч осіб засуджених за корупційні злочини.

«Після видалення майже 80% даних Реєстру ні Президент, ні премʼєр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада доброчесності та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад 2 тисяч суддів, при прийнятті рішень про призначення не матимуть офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього», - наголошують в НАЗК.

Доповнення

В НАЗК зазначають, що 5 вересня 2023 року ВР ухвалила у другому читанні проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (№9587-Д). Таким рішенням депутати підтримали низку суперечливих норм, про які зазначало (НАЗК).