ВР підтримала повернення е-декларування

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"9534 головний законопроект про повернення декларування прийнято в цілому. ЗА - 329", - написав Железняк.

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Нардеп також дав роз'яснення щодо врахованих правок:

Правка 1 - уточнює перелік посадових осіб юридичної особи публічного права, які підпадають під антикорупційне законодавство: 246 голосів;

Правка 246 - про те, що якщо вказали майно в одному розділі, а не вказали в іншому, то це не вважається злочином: 247 голосів;

Правка 277 - кщо майно декларується декілька років і його вже раз перевірили, то не можна повторно перевіряти: 239 голосів;

Головна правка 371- про відкриття декларацій, не набрала голосів: 199.

"Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 1 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації", - додав нардеп.

Крім того, Железняк навів дані про голосування за законопроект по фракціям: СН - 216, ЄС - 20, Батьківщина - 9, Платформа за життя та мир - 21, За майбутнє - 9, Голос - 14, Довіра - 16, Відновлення України - 8, Позафракційні - 16.