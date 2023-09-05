Рада провалила голосування за правку про миттєве відкриття е-декларацій - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада провалила голосування за правку до законопроекту №9534 про відновлення е-декларуання, яка б дозволила одразу відкрити реєстр декларацій, повідомив у вівторок народний депутат Ярослав Железняк, пише УНН.
Цитата
"Правка №371 про відкриття одразу публічних е-декларацій: не пройшла - 199 лише голосів", - написав Железняк у Telegram, оприлюднивши голосування по фракціях:
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- СН - 117
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- ЄС - 22
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- Батьківщина - 5
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- Платформа за життя та мир - 15
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- За майбутнє - 8
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- Голос - 17
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- Довіра - 7
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- Відновлення України - 1
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- Позафракційні - 7
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Доповнення
ВР підтримала у першому читанні відновлення е-декларування 27 липня.