ВР поддержала возвращение е-декларирования

Цитата

"9534 главный законопроект о возвращении декларирования принят в целом. ЗА - 329", - написал Железняк.

Детали

Нардеп также дал разъяснения относительно учтенных правок:

Правка 1 - уточняет перечень должностных лиц юридического лица публичного права, которые подпадают под антикоррупционное законодательство: 246 голосов;

Правка 246 - о том, что если указали имущество в одном разделе, а не указали в другом, то это не считается преступлением: 247 голосов;

Правка 277 - если имущество декларируется несколько лет и его уже раз проверили, то нельзя повторно проверять: 239 голосов;

Главная правка 371- об открытии деклараций, не набрала голосов: 199.

"Не уверен, что это засчитают как выполнение одного из структурных маяков МВФ (хотя уже дедлайн 1 августа мы пропустили). Из-за нормы о закрытых на год декларациях", - добавил нардеп.

Кроме того, Железняк привел данные о голосовании за законопроект по фракциям: СН - 216, ЕС - 20, Батькивщина - 9, Платформа за жизнь и мир - 21, За майбутнє - 9, Голос - 14, Доверие - 16, Восстановление Украины - 8, Внефракционные - 16.