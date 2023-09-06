Наказание за несвоевременную подачу деклараций: НАПК обратится к Зеленскому с просьбой наложить вето на закон

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. НАПК обратится к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д. В принятом законе, в частности, поддержаны изменения, которыми будут скрыты от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей данные Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Цитата

«НАПК направит обращение Президенту Украины с просьбой наложить вето в отношении принятого Парламентом законопроекта, что позволит вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Раде. Такое решение является единственным в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины», - говорится в сообщении.

Детали

В НАПК отмечают, что прежде всего в принятом законопроекте поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

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«Законотворцы поддержали и изменения, которыми будет скрыто данные упомянутого Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей, путем не внесения сведений о лицах, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, а также удаления большинства уже имеющихся сведений о лицах, привлеченных к ответственности за совершение административных и уголовных связанных с коррупцией и коррупционных правонарушений», - отмечается в сообщении.

В НАПК напомнили, что Реестр сегодня насчитывает 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечен к дисциплинарной ответственности, 29 457 – к административной ответственности, а 15 138 – к уголовной. После внесения вышеупомянутых изменений в ст. 59 ориентировочно останется 5 021 человек, будет удалено более 10 тысяч человек осужденных за коррупционные преступления.

«После удаления почти 80% данных Реестра ни Президент, ни премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни общественный совет добродетели и ВККС, которые в ближайшее время должны обеспечить назначение более 2 тысяч судей, при принятии решений о назначении не будут иметь официального источника данных о лицах, которые были внесены в него», - отмечают в НАПК.

Дополнение

В НАПК отмечают, что 5 сентября 2023 года ВР приняла во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы Украины относительно усовершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления» (№9587-Д). Таким решением депутаты поддержали ряд противоречивых норм, о которых отмечало (НАПК).

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