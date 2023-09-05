Рада ухвалила покарання за несвоєчасне подання декларацій посадовими особами

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29 березня, 17:57 • 271997 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 360739 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 300447 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 335556 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

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29 березня, 07:30 • 300605 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 219732 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204464 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164261 перегляди

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28 березня, 15:09 • 535255 перегляди

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Верховна Рада прийняла в цілому проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Він передбачає поранення за несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зафіксоване в автоматичному режимі, повідомляє УНН.

Деталі

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, ухвалення законопроєкту у другому читанні та в цілому підтримали 305 народних депутатів

"Правка №25 (вона про уникнення відповідальності, якщо на 1,3 млн грн забув задекларувати майно) набрала 250 голосів - врахована.

Правка №27 (про право забути, що задекларував майно на 1,3 млн грн, і штраф буде 17 тисяч грн) набрала 199 голосів - не врахована.

Правка №112 (про те, що можна забити оренду) набрала 165 голосів - не врахована.

Правка №139 (про можливість не вносити в реєстр корупціонерів) набрала 161 голос - не врахована", - написав Железняк у Telegram.

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